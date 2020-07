Apple TV: Diese neun nützlichen Tipps solltest du kennen

TV-App anpassen

Apple ist bemüht die TV-App zum Dreh- und Angelpunkt des Apple TVs zu machen. Entsprechend gibt man allerlei Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Bestimme etwa, ob dein Wiedergabeverlauf verwendet werden darf oder was auf dem Home-Bildschirm als Vorschau angezeigt werden soll. Daneben lässt sich auch festlegen, welche Streaming-Apps in die TV-App einfließen dürfen. Alles Notwendige findest du in „Einstellungen > Apps > TV“.