05.03.2019 - 11:18 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Als Apple-Music-Abonnent haben Sie viele Möglichkeiten, um die Millionen Inhalte zu genießen. Sie können sie offline hören, via AirPlay abspielen, auf dem Apple TV wiedergeben oder gar auf die Apple Watch übertragen, um Sie beim Joggen zu genießen. Damit Sie überall die gleiche Musikauswahl haben, hat Apple eine Funktion in den Musikdienst integriert, die Ihren persönlichen Musikkatalog über alle Geräte hinweg synchronisiert.

Apple erlaubt es Ihnen mit nur wenigen Handgriffen Ihre gesamte Musikmediathek über alle Geräte hinweg zu synchronisieren, wenn Sie dort mit derselben Apple-ID eingeloggt sind. Wir möchten Ihnen für den Mac sowie iOS-Geräte zeigen, wie Sie die Funktion schnell aktivieren können.

Apple Music: iCloud-Mediathek unter iOS aktivieren

Wie immer hat Apple Einstellungen und Funktionen nicht direkt in der Musik-App untergebracht, sondern „versteckt“ diese in den Einstellungen. Öffnen Sie sie daher und scrollen Sie nach unten, bis Sie den Eintrag „Musik“ sehen. Tippen Sie ihn an. Ziehen Sie nun den Regler neben „iCloud-Mediathek“ nach rechts, um das Feature zu aktivieren. Wenn Sie bereits Musik auf Ihr iOS-Geräte geladen haben, kann es sein, dass Sie gefragt werden, ob Sie sie behalten möchten beziehungsweise zur Ihrer iCloud-Mediathek hinzufügen möchten. Wir empfehlen Ihnen die Musik zusammenzuführen, sodass keine Songs verloren gehen.

Apple Music: iCloud-Mediathek am Mac aktivieren

Möchten Sie Ihre Musik auch am Mac mit Ihren iOS-Geräten synchron halten, dann ist dies ebenfalls möglich. Öffnen Sie dazu iTunes und klicken anschließend auf „iTunes“ in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand. Wählen Sie nun „Einstellungen“ aus. Danach klicken Sie den Reiter „Allgmein“ und setzen einen Haken vor „iCloud-Mediathek“. SIe können das Menü nun wieder über einen Klick auf „OK“ verlassen.

