28.02.2019 - 15:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple Music ist mittlerweile auf zahlreichen Geräten verfügbar und Apple arbeitet kontinuierlich an der Erweiterung der unterstützten Produkte. Dennoch kann es auch ganz praktisch sein, wenn Sie nicht ein zusätzliches Gerät bemühen müssen, um Zuhause Musik zu hören. Steuern Sie beispielsweise die Wiedergabe ganz einfach von Ihrem iPhone aus und streamen Sie Ihre Lieblingssongs auf Ihren HomePod, Ihr Apple TV oder andere AirPlay-Lautsprecher.

Neben Apples HomePod, dem Apple TV und dem AirPort Express bieten zahlreiche Hersteller Lautsprecher an, die Sie via AirPlay ansteuern können. Dadurch können Sie schnell und einfach kabellos Musik genießen. Doch wie funktioniert das eigentlich? Apple hat mehrere Möglichkeiten in iOS integriert, um die Wiedergabe vom iPhone auf ein anderes Gerät zu streamen.

AirPlay in der Musik-App

Öffnen Sie dazu erst einmal die Musik-App und starten die Wiedergabe. Rufen Sie die Großansicht für den Song auf, sodass Ihnen das Cover, die Wiedergabezeit und die verschiedenen Steuerelemente groß angezeigt werden. Am unteren Rand sehen Sie mittig das AirPlay-Symbol. Ein Fingertipp darauf öffnet das AirPlay-Menü und zeigt Ihnen sämtliche verfügbare Geräte an. Tippen Sie einen Lautsprecher an, um sich mit ihm zu verbinden. Die Verbindung wird durch einen Haken bestätigt. Wenn Sie die Wiedergabe nun fortsetzen, wird die Musik über den AirPlay-Lautsprecher ausgegeben.

Wenn die Musik schon läuft ...

Wenn Sie bereits Musik hören und nicht extra die Musik-App nutzen möchten, können Sie eine einfache Alternative ausprobieren. Öffnen Sie dazu das Kontrollzentrum, indem Sie vom oben rechten Rand nach unten wischen. Bei älteren Geräten mit Home-Button wischen Sie vom unteren Rand nach oben. In der rechten oberen Ecke sehen Sie nun eine Fenster mit der Wiedergabesteuerung. Über dem Songtitel finden Sie das AirPlay-Icon, das Sie antippen können. Ein Tipp darauf öffnet ebenfalls die Liste mit den verfügbaren AirPlay-Lautsprechern, aus denen Sie einen auswählen können.

