30.04.2019 - 16:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apples Musikstreamingdienst Apple Music ist mit einigen Macken gestartet und wurde seither stark verbessert. Dazu gehört auch die Synchronisierung der Musikmediathek via iCloud. Dies macht es natürlich besonders einfach über mehrere Geräte hinweg den gleichen Stand zu haben. Wenn ein neues Gerät hinzukommt oder Sie ein Gerät zurückgesetzt haben, dann kann es vorkommen, dass diese Synchronisierung nicht aktiviert ist.

iCloud-Synchronisierung für Apple Music – am iPhone & iPad

Öffnen Sie zunächst die Einstellungen auf Ihrem iOS-Gerät. Scrollen Sie nun nach unten, bis Sie den Eintrag „Musik“ sehen. Tippen Sie ihn an. Etwa in der Bildschirmmitte sollte jetzt die Option „iCloud-Musikmediathek“ zu sehen sein. Bei neuen Geräten ist die Funktion deaktiviert. Aktivieren Sie diese, indem Sie den Regler nach rechts ziehen. Bis Ihre Musik auf dem iPhone oder iPad synchronisiert wird, kann einige Zeit vergehen. Um den Prozess zu beschleunigen, sollten Sie den Vorgang in einem WLAN ausführen.

Kurzfassung:

„Einstellungen“ öffnen

Zu „Musik“ navigieren und antippen

Regler neben „iCloud-Mediathek“ nach rechts ziehen

Apple Music: iCloud-Musikmediathek synchronisieren – am Mac

Während Sie am iPhone und iPad auf die Einstellungs-App vertrauen konnten, um die iCloud-Synchronisierung für Apple Music zu aktivieren, öffnen Sie am Mac hingegen iTunes. Danach klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „iTunes“ und wählen dann den Eintrag „Einstellungen“ aus. Im Einstellungsmenü klicken Sie nun auf den Reiter „Allgemein“ und setzen Sie anschließend einen Haken vor „iCloud-Mediathek“. Je nach Internetverbindung kann die erste Synchronisierung einige Zeit in Anspruch nehmen.

Kurzfassung:

„iTunes“ öffnen

In der Menüleiste „iTunes > Einstellungen“ auswählen

Reiter „Allgemein“ anklicken und einen Haken hinter „iCloud-Musikmediathek“ setzen

