Wer Apple schon länger verfolgt, weiß, dass die Gerüchteküche rund um neue Produkte einen erheblichen Teil des Mythos und auch des Fantums rund um den iKonzern ausmacht. Wie in jedem Januar wagen wir auch diesmal einen Blick in die Glaskugel und damit in die nicht allzu ferne Zukunft.

Das Apple-Auto

Wir geben gerne zu: Sehen würden wir ein Auto von Apple schon gerne! Inzwischen schwindet allerdings zusehends der Glaube daran, das in näherer Zukunft zu erleben. Dass Apple in Sachen Mobilität experimentiert (hat), scheint unstrittig. Zu viele Expert:innen aus der Automobilbranche hatte Apple angeheuert, um entsprechende Aktivitäten leugnen zu können. Die mittlerweile fast Exodus-artige Abwanderung ebendieser Expert:innen allerdings deutet für uns darauf hin, dass wir aufhören können, auf ein Apple-Auto zu sparen.

Denkbar wäre derzeit höchstens, dass Apple nur die komplette Eigenentwicklung aufgegeben hat u...