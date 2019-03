MacBook-Audio beim Aufwachen dimmen (Bild: Luca Bravo)

Trick 17: Diese App lässt das MacBook flüsterleise aufwachen. „Es gibt eine App dafür“ – dieses Credo gilt manchmal auch für den Mac. Sie bekommen die Software „AutoVolume“ von Jesse Craven kostenlos. Sie können damit Benachrichtigungen beim Start Ihres Mac automatisch verhindern.

Manche Nutzer schalten die Lautstärke Ihres Systems sowieso stumm. Andere aber legen wert auf akustische Signale, über die Sie mitbekommen, wenn wichtige E-Mails oder Nachrichten eintreffen, Termine fällig werden und andere Dinge mehr.

Manchmal allerdings möchten Sie nicht schon beim Systemstart von den Hinweistönen abgelenkt werden.

AutoVolume verhindert akustische Benachrichtigungen

AutoVolume ist ein kleines Tool. Wenn Sie es starten, können Sie es im Programmfenster aktivieren und außerdem entscheiden, ob die App beim Hochfahren des Mac gestartet wird. Es läuft dann im Hintergrund und kann die Lautstärke automatisch auf ein gewünschtes Level dimmen oder eben komplett abschalten.

So können Sie sehr wohl die Lautstärke regelmäßig hochstellen, in Phasen, in denen Sie keine Konzentration benötigen. Wenn Sie dann aber erneut an den Mac kommen, oder Ihr MacBook aufklappen, wird die Lautstärke zunächst wieder gedimmt.

AutoVolume herunterladen.

