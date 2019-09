Mit Premiere Rush CC hat Adobe eine neue All-in-one-Lösung zum Thema Videobearbeitung und für die Generation YouTube im Programm. Wir zeigen Ihnen in einer Handvoll Workshops, wie der Einstieg in die Videoschnittsoftware funktioniert. So erzielen Sie im Handumdrehen schnelle Ergebnisse, um Sie im Netz zu teilen.

Premiere Rush CC auf allen Geräten (Bild: Hersteller)

Webvideo, YouTube und 4K-fähige Smartphones haben heute eine neue Generation von Filmemachern hervorgebracht: Video ist kein Profithema mehr. Jeder kann inzwischen mit den richtigen Tools Videos in Kinoqualität produzieren – auch ohne ein Hollywood-Budget.

Mit Premiere Rush CC hat Adobe auf der MAX in Los Angeles die genau zugeschnittene Software für die schnelle und günstige, aber hochwertige Videoproduktion vorgestellt: Die Komplettlösung macht nicht nur den Videoschnitt, sondern auch Farbbearbeitung, Audio, Motion Graphics und die Veröffentlichung in Profiqualität für alle, ob Einsteiger oder erfahrener Videoproduzent, einfach und schnell möglich. Mit Premiere Rush CC ist es schon mal egal, wo Sie gerade arbeiten: Ähnlich wie beim Bildbearbeiter Lightroom CC können Sie mit der App für alle Geräte dort arbeiten, wo sie gerade inspiriert sind: Auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem Desktop. Ihre Projektdateien synchronisiert Rush CC automatisch im Hintergrund von Gerät zu Gerät. Sie können also am Drehort erste Schnitte und Farbfilter ausprobieren, dann auf der Heimreise auf dem Tablet weiterarbeiten und am Desktop den Feinschnitt ausarbeiten.

Schneller Einstieg in die Videoproduktion

Auch die Bedienung ist ähnlich intuitiv wie bei Lightroom CC: Die Oberfläche von Premiere Rush CC ist kein traditionelles Schnittprogramm, das Sie mit vielen Paletten oder Bedienelementen erst einmal überfordern wird. Das erleichtert den Einstieg und die Konzentration auf Kreativität.

Premiere Rush CC können Sie kostenlos nutzen und ausprobieren, aber es ist auf drei Exporte und 2 GB Cloud-Speicherplatz begrenzt. Wer unbegrenzt exportieren möchte, zahlt ab 11,89 Euro im Monat – oder hat schon ein komplettes Creative-Cloud-Abo. Dann ist die Nutzung von Rush CC ohne Aufpreis möglich.

Workshop: Neues Projekt anlegen und Videos importieren

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 1: Nach dem Download und beim ersten Start fragt Premiere Rush CC nach einer Anmeldung. Das klappt mit Facebook oder einer neuen oder bestehenden Adobe-ID.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 2: Mit „+“ starten Sie ein neues Projekt und können Medien wie Fotos und Videos hinzufügen. Die gewählten nummeriert Rush für die spätere Reihenfolge.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 3: Rush CC wandelt alle Medien automatisch ins passende Format (es kann auch vertikale Aufnahmen für Instagram Stories verarbeiten) und fügt sie in die Zeitleiste ein. 1 /3

Workshop: Videos schneiden und mit Filtern farblich bearbeiten

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 1: Sie können Clips teilen, um sie separat bearbeiten zu können. Ziehen Sie die vertikale blaue Linie an die Position und tippen Sie auf das Scherensymbol links in der Leiste.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 2: Dann können Sie die neuen, kürzeren Clips neu anordnen. Tippen Sie einen Clip an und halten Sie ihn gedrückt, um ihn an eine neue Position zu bewegen.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 3: Die Länge der Clips stellen Sie ein, indem Sie an den orangefarbenen Rändern in der Zeitleiste ziehen. Nach innen ziehen bedeutet kürzen, auseinander zeigt ihn länger.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 4: Das Bearbeiten von Farben gelingt mit Rush CC ganz einfach. Markieren Sie einen Clip und tippen Sie auf das Bearbeitungswerkzeug rechts in der Leiste.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 5: Tippen Sie auf die Miniaturen, sehen Sie im Vorschaufenster, wie sich die Farben mit Vorgaben verändern. Mit „Bearbeiten“ können Sie selbst die Farben abstimmen.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 6: Mit Überblendungen können Sie den Übergang zwischen Clips effektvoll gestalten. Tippen Sie auf „Weiche Blende“ und den Abspielknopf zum Ausprobieren. 1 /6

Workshop: Titel und Animationen zum Video hinzufügen und gestalten

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 1: Titel sind in Videos wichtig. Ziehen Sie am Schnittfenster, um den Abspielknopf dorthin zu bewegen, wo später ein Titel erscheinen soll, dann links oben auf „+“.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 2: Tippen Sie oben rechts auf „Titel“. Doppeltippen Sie auf den Text, um ihn zu bearbeiten. Rechts können Sie eine Vorlage für den gewünschten Stil auswählen.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 3: Mit dem Abspielknopf testen sie den Titel. Wenn er noch nicht gefällt, können Sie über „Bearbeiten“ mit Schriftart, Farbe und Kontur die Feinheiten bearbeiten.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 4: Unter „Adobe Stock“ warten gebrauchsfertige Animationen in Profiqualität. Einige sind kostenlos nutzbar. Durch Antippen starten Sie den Download.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 5: Zum Anwenden ziehen Sie eine Grafik in die Zeitleiste. Project Rush kommt mit vier Spuren. So können Sie Grafiken auch über einen Clip überlagern.

Schnell mal ein Video schneiden mit Adobe Premiere Rush CC - so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 6: Die Animationen aus Adobe Stock können Sie antippen und dann rechts unter „Bearbeiten“ leicht an den eigenen Stil mit Farben, Schrift und Effekten anpassen. 1 /6

Workshop: Projekt freigeben und hochladen