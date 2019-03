MacBook-Aufkleber rückstandsfrei entfernen – so geht’s. Vielleicht haben Sie schon einmal einen Aufkleber auf die Rückseite Ihres MacBooks geklebt. Nach ein paar Jahren wollten Sie den vielleicht wieder entfernen. Wir verraten Ihnen, wie das am besten funktionieren soll. Sie benötigen dafür ein bisschen lauwarmes Wasser, Methylalkohol, einen Kunststoffspatel, oder ein vergleichbares Zubehör, und Wattepads oder ein weiches Tuch. Auch ein Radiergummi in der Schublade sollte nicht fehlen.