Airtags-Alternativen

Tile

Die kleinen Sachenfinder von Tile passten von Anmutung und Nutzungserfahrung her bislang am Besten zu Apple und Produkten wie dem iPhone – folgerichtig waren die in ganz verschiedenen Varianten angebotenen Plaketten und Anhänger lange Zeit auch im Apple Store erhältlich.

Die Pro-Modelle bieten auf dem Papier eine Reichweite von 120 Metern, der integrierte Lautsprecher ist ausreichend laut beim „Anpingen“ und die App bietet über einen „Premium“ genannten Abo-Dienst diverse Benachrichtigungsfunktionen und Beigaben wie einen Batteriesendeservice.

Tracker der ersten Generation kamen ihrerzeit ganz ohne austauschbare Batterie aus, bei neueren Modellen lässt sich die Knopfzelle selbst wechseln. Wer ein (nicht in Deutschland verfügbares) „Premium Protect“-Abo abschließt, erhält darüber hinaus ersetzt, was trotz Tile verlorengeht. Eine herkömmliche Gepäckversicherung aber ist günstiger.