YouTube: HDR -Unterstützung für das iPhone 11 nachgereicht

Am Wochenende gab YouTube ein neues Update für die iOS-App frei. Mit Version 14.41.2 für das iPhone und iPad behob man allerdings nicht nur Fehler und Probleme, wie es in den Release Notes heißt, sondern führt gleichzeitg die HDR-Unterstützung für das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max ein. Damit können Sie nun Videos auf den neuen Geräten in HDR genießen. Aber warum ist das Update eigentlich notwendig?