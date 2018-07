(Bild: XLayer)

XLayer, der bekannte Hersteller für Energiespeicher, aktualisiert zwei seiner Modellreihen. Sowohl die Powerbank X-Charger, als auch die Pure-Carbon-Reihe sind dabei nicht nur kleiner geworden, sondern sollen iPhone & Co. jetzt noch schneller mit Strom versorgen können.

Nicht nur im Sommer am Strand kann eine Powerbank ein sehr nützliches Utensil sein. Moderne Smartphones halten inzwischen zwar meist einen Tag durch, es schadet aber nie, etwas „Notstrom“ dabei zu haben. Die Firma XLayer aktualisiert sein Angebot an Zusatzakkus und präsentiert den Nachfolger des X-Chargers und der Pure Carbon Reihe.

XLayer X-Charger

Die X-Charger-Reihe erhält ein Update und versorgt iPhone und Co. nun schneller mit Strom (Bild: XLayer)

Die neue Generation soll laut Hersteller einiges abgespeckt haben und nun schmaler, leichter und damit deutlich transportabler sein. Zum Glück wurde aber nur an den äußeren Werten gespart, denn im Inneren sorgt neue Technik für eine verbesserte Ladegeschwindigkeit. Wie viel schneller die Geräte im Vergleich zum Vorgänger sind, gibt XLayer leider nicht an. Der Lithium-Polymer-Akku steht wahlweise mit 5.000 oder 10.000 mAh bereit. Zum Aufladen des Zusatzakkus und zur Abgabe des Stroms an Smartphone & Co. stehen zwei USB-Ports und ein USB-C-Eingang bereit.

XLayer Pure Carbon

Auch die neuen Geräte der Pure-Carbon-Reihe sind nun mit verbesserten Ladezeiten ausgestattet und kleiner geworden. Anders als beim X-Charger ist ins Gehäuse allerdings eine Anzeige integriert, welche über die noch verbleibenden Stromreserven informiert. Sogar eine Taschenlampe gehört zur Ausstattung dazu. Über die beiden USB-Anschlüsse lassen sich zwei Geräte gleichzeitig laden. Verfügbar sind Modell mit 7.500, 15.000 oder 20.000 mAh Kapazität.

Die Geräte werden in Kürze bei Anbietern wie Amazon, Media Markt und Conrad verfügbar sein.

