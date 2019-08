10.08.2019 - 13:42 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Sony)

(Bild: Sony) 1 /2

Wer eine Carplay-Lösung in seinem Auto nachrüstet, ist nicht selten enttäuscht von den kleinen Displays, die diese Autoradios mitbringen. Auf denen macht CarPlay nicht besonders viel Spaß. Sony hat mit dem XAV-AX8000 nun eine intelligente Lösung mit 8,9 Zoll großem Display entwickelt.

Das Autoradio Sony XAV-AX8000 ist mit einem besonders großen Touchscreen ausgerüstet, dessen Diagonale 8,9 Zoll beträgt. Wie geht das, wenn doch Autoradios recht schmal sind?

Die Lösung: Das Display ist größer als der Einbauschacht - ein kleiner Abstandshalter macht es möglich. So ist das Display zwar nicht mehr deckungsgleich mit dem Einbauschacht sondern ragt an allen Seiten darüber, doch der Nutzer erhält so auch ein großes und vor allem auch leicht klappbares Display. So lässt sich seine Position in Maßen auch an hervorstehende Teile des Armaturenbretts anpassen.

Über das Autoradio lässt sich nicht nur CarPlay sondern auch Android Auto nutzen. Leider ist es keine kabellose Lösung - der Nutzer muss also sein iPhone oder Android-Phone per Kabel anschließen.

Sony will das XAV-AX8000 ab Dezember 2019 anbieten. Bisher ist noch kein Europreis bekannt - in den USA soll das Gerät rund 600 US-Dollar kosten.

Ab Herbst 2019 ist auch eine neue CarPlay-Version verfügbar, die in iOS 13 integriert ist. Größte Neuerungen sind die EInbindung der Kalender-App, so dass der Nutzer seine Termine auch im Auto einsehen und bei vorhandener Adresse auch die Navigation dorthin starten kann. Außerdem wird die Musik-App verbessert und soll einen einfachen Zugriff auf Lieblingssongs und die Wiedergabelisten erlauben. Eine weiter Veränderung betrifft das Dashboard. Ab iOS 13 können hier zwei Apps nebeneinander dargestellt werden - also beispielsweise die Musik-App und die Navigation. Bisher musste der Nutzer umschalten.

