12.02.2019 - 17:00 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit einigen Jahren gehört Apples jährliche Entwicklerkonferenz WWDC zu den größten Events im Kalender des Unternehmen. Während Entwicklern, Experten und Medien klar ist, dass Apple das Event stets im Juni abhält, wird jedes Jahr aufs Neue mit Spannung der Bekanntgabe des Termins entgegengefiebert. Wie die Kollegen von MacRumors nun entdeckt haben, steht der diesjährige Termin sogar schon fest - aber Apple schweigt noch.

Üblicherweise verrät Apple erst Termine für kommende Event, wenn es fast schon soweit ist. In der Regel geschieht dies etwa 10 bis 14 Tage vor der Veranstaltung. Doch ein Event wirft stets seine Schatten voraus, da Apple hierzu jährlich mehrere tausend Entwickler einlädt: Die Worldwide Developers Conference. Hier nennt Apple bereits im März einen Juni-Termin und startet stets eine Teilnehmerauslosung, da die Nachfrage sehr hoch ist.

Allerdings ist es mittlerweile zur Tradition geworden, dass das Event in der ersten Juni-Woche stattfindet. Offiziell bestätigt Apple dies zwar nicht, aber auch in diesem Jahr wird es wieder so ablaufen. Dies fand die Website MacRumors heraus.

Denn auch Apple entwickelt sich allmählich zum Gewohnheitstier und wird die WWDC zum dritten Mal in Folge im McEnery Convention Center in San Jose (Kalifornien, USA) stattfinden lassen. Dies lässt sich dem aktuellen Veranstaltungskalender der Messehalle entnehmen. Dort wird nämlich eine Veranstaltung für den 6. Juni unter dem Namen „Team San Jose 2019 WWDC“ gelistet, welches von Apple veranstaltet wird. Aus dem Eintrag geht ebenfalls hervor, dass rund 7.000 Teilnehmer erwartet werden. Natürlich kann das Unternehmen die Pläne noch ändern, aber dies gilt als eher unwahrscheinlich. Eine offizielle Bestätigung durch Apple erwarten wir jedoch im kommenden Monat.

