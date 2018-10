Ist Oracle-Gründer Privatsphäre egal? Larry Ellison kritisiert Apple. Erinnern Sie sich noch an den Anschlag eines Pärchens in San Bernadino? Damals wollte das FBI per richterlichem Beschluss erreichen, dass Apple eine abgeschwächte Version von iOS produziert, damit die Strafverfolgungsbehörden Zugang zu Daten eines Arbeits-Handys der Beteiligten erhielten. Apple gab nicht klein bei und wird nun heute vom Oracle-Gründer dafür kritisiert. Er sieht Apple über dem Gesetz stehen.