„The Witcher“ kommt aufs iPhone

Vor wenigen Jahren begannen wir damit, Pokémon mit „Pokémon GO!“ zu jagen. Schnell entwickelte sich das Spiel zum weltweiten Phänomen und hat seither viele Veränderungen durchlebt. Gleichzeitig war Apple maßgeblich am Fortschritt von AR-Inhalten beteiligt, indem man ständig neue Version von ARKit für Entwickler bereitstellt.

Anders ergeht es jedoch der Witcher-Reihe, die besonders durch das hochgelobte "The Witcher 3: Wild Hunt" großen Ruhm erlangte. Ende 2019 folgte dann die eigene Netflix-Serie, die sich trotz anfänglicher Skepsis als großer Hit entpuppte. Während fleißig an der zweiten Staffel gearbeitet wird, entwickelt die CD-Projekt-Tochter Spokko ein neues Erlebnis und will in Fußstapfen von Pokémon GO! treten. Anstatt kleine Monster mit einem Ball zu fangen, setzt man das virtuelle Schwert ein, um deine Nachbarschaft von lebensgroßen Ungetümen zu befreien.

Werde zum Hexer und greife zum Schwert

Mit „The Witcher: Monster Slayer“ bewaffnest du dich mit deinem iPhone und bringst AR-Monster in deine Welt, die deine Aufmerksamkeit suchen. Laut den Entwicklern hat nicht nur dein Standort Auswirkung auf das Spiel, sondern auch Tageszeit sowie das Wetter beeinflussen dein Erlebnis. Wie schon in den anderen Witcher-Spielen erwarten dich zudem Aufgaben, die deinen Weg zum Hexer mit Leben füllen sollen. Als angehender Hexer steigst du im Rollenspiel-typischen Levelsystem langsam auf und musst natürlich auch deine Tränke, Köder und Bomben selbst herstellen, um dich vor den lauernden Gefahren zu schützen.

Wann du dich auf deine Hexer-Reise begeben darfst, steht aktuell noch nicht fest. Allerdings stellen die Entwickler einen ersten Trailer sowie ein Gameplay-Video bereit, um auf die kommende Monsterjagd einzustimmen.

Was hältst du von dem neuen „The Witcher“ für dein iPhone? Wirst du in die Welt eintauchen oder lassen dich AR-Titel völlig kalt? Lass es uns in den Kommentaren wissen.