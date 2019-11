Wird Apple 2020 den 5G-Markt übernehmen?

Lange war Apple mit Chip- und Modem-Hersteller Qualcomm im Rechtsstreit, der sich Ende letzten Jahres dann deutlich zuspitzt. In der Folge setzte Apple auf Intel als Zulieferer für Komponenten wie das LTE-Modul, während die 5G-Entwicklung nur schleppend voranschreitete. Nach der Einigung zwischen Qualcomm und Apple zog sich Intel noch am selben Nachmittag aus dem 5G-Bereich für Smartphones zurück. Durch das Chaos war es Apple nicht möglich, das iPhone bereits in diesem Jahr mit einem 5G-Modem auszustatten. Ab 2020 soll dann Qualcomm die Komponenten liefern und auch Apples Start in den neuen Bereich einläuten. Wie Strategy Analytics in einem neuen Bericht mitteilt, könnte Apples Einstieg auch gleichzeitig die Marktführung für den iPhone-Hersteller bedeuten.

In dem Bericht geht Ken Hyers, Leiter bei Strategy Analytics, davon aus, dass Apple trotz des aktuellen Rückstands 2020 die beiden Marktführer, Samsung und Huawei, überholen wird. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo soll Apple alle drei neuen Modell mit 5G-Technologie ausstatten. Apples größter Vorteil ist, dass das Unternehmen global erfolgreich ist, während die beiden Konkurrenten nicht in allen Märkten gleichermaßen große Erfolge verbuchen kann. So ist Samsung zwar in den USA Apples stärkster Mitbewerber, während die Südkoreaner in China kaum eine Rolle spielen.

Allerdings stellt sich in Deutschland sowie in vielen andere Ländern aber auch noch die Frage, ob sich der Aufpreis für 5G überhaupt schon lohnt, wenn der Netzausbau für LTE vielmals unzureichend ist und 5G ebenfalls noch Jahre von einer flächendeckenden Verbreitung entfernt ist.



