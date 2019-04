16.04.2019 - 17:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Es ist soweit. Der Winter ist da. Nach dem tragischen Finale der siebten Staffel von Game of Thrones hat der Winter die Mauer durchbrochen. Seit der Ausstrahlung sind nun etwa zwei Jahre vergangen. Seit Montagnacht geht es endlich mit der Geschichte um die Königshäuser von Westeros weiter. Wer wird den eisernen Thron am Ende für sich gewinnen? Diese Frage interessiert die Fans genauso intensiv, wie die Frage, wo man die letzten Folgen am besten schaut.

Wie schon die ersten Staffel von Game of Thrones wird auch die finale Staffel in Deutschland exklusiv von Sky ausgestrahlt. Dort kann sie über den Sky-Receiver, Sky Go oder Sky Ticket pünktlich zum US-Release geschaut werden. Wer jedoch einen Tag länger warten kann, der kann auch alternative Wege nutzen, um jede Woche die neueste Episode zu sehen. Denn auch auf iTunes kehrt die erfolgreiche Serie zurück. Allerdings erfolgt die Veröffentlichung laut der offiziellen Beschreibung hier einen Tag später – also dienstags.

Game of Thrones: 8. Staffel günstiger als bei Sky

Für einen Preis von 19,99 Euro erhalten Sie den Staffelpass für Game of Thrones Staffel 8, der Ihnen Zugriff auf die neuen Folgen gewährt. Als besonderen Bonus erhalten alle Passinhaber am 28. Mai zusätzliche die Dokumentation „Game of Thrones: The Last Watch“. Jedoch gibt es den typischen iTunes-Haken. Sie müssen sich vor dem Kauf entscheiden, ob Sie die deutsche oder die englische Version der Serie kaufen möchten. Ein späterer Wechsel ist nicht möglich.

Nicht nur die neueste Staffel ist bei iTunes verfügbar. Auch die ersten sieben Staffel lassen sich in Apples digitalem Kaufhauf erwerben. Hier gibt man Ihnen eine große Auswahl, die verschiedene Bundle umfasst. Sie erhalten damit die Möglichkeit ein Bundle aus Staffel 1 bis 7 zum Sonderpreis zu erhalten, während einzelne Staffeln oder gar der Kauf von einzelnen Episoden deutlich teurer ist. Aber auch hier gilt, dass Sie sich vor dem Kauf für eine Sprachversion entscheiden müssen.

