iOS-Updatemeldung in einer unmöglichen Situation (Bild: CC0, Montage, Screenshot)

Designentscheidungen aus der Hölle: Wenn sich das iOS-Update aufzwingt. Apple hat mittlerweile einen Modus implementiert, der dafür sorgt, dass beim Fahren das Display des iPhones abgedunkelt wird, und Sie keine Benachrichtigungen mehr erhalten. Den können Sie optional einschalten. Was passieren kann, wenn Sie das nicht tun, zeigt ein Beispiel des Nutzers „IamNooob“ auf Reddit. Der wurde während der Navigation von einer Updatemeldung überrascht.

„In 500 Metern links ab…“ – Kennen Sie das, wenn jemand Sie anruft, während Sie mit Apples Karten-App oder einer anderen Navigationssoftware von A nach B kommen wollen? In so einem Moment müssen Sie, wenn Sie nicht gestört werden wollen, den „Beim Fahren nicht stören“-Modus einschalten. Haben Sie das nicht getan, müssen Sie den Anrufer abwimmeln oder wegdrücken.

Update-Meldung während der Navigation

Ähnlich verhält es sich auch mit Update-Hinweisen. Die werden offenbar mitten in der Navigation eingeblendet. Man könnte vermuten, dass Apple die Software zumindest so clever gestaltet, dass die Einblendungen in einem „System von Wichtigkeit“ erscheinen und manche Apps Priorität gegenüber anderen genießen.

Tatsächlich aber kennen Updatemeldungen leider kein Pardon. Sie platzen in die unmöglichsten Situationen. Sie wollen gerade einen Film vorspulen, Sie sind gerade in einem Spiel dabei zu gewinnen, Sie fahren im Auto und erwarten die nächste Anzeige auf dem Display der Navigationsapp – in jeder Situation kann es vorkommen, dass Apples Updatemeldung sich einmischt, und den Blick auf das Wesentliche versperrt.

Das ist durchaus tragisch. Denn Apple hat und hätte die Möglichkeit gehabt, diesem Hinweis eine gewisse Priorität zuzuordnen. Offenbar stellt das Unternehmen aber das Update über alles andere.

Haben Sie ebenfalls schon Updatehinweise in unmöglichen Situationen erhalten? Lassen Sie uns teilhaben.

