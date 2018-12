06.12.2018 - 14:56 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



Wer kann schon noch durchschauen, welche Geräte zu Hause sicher sind, auf welchen Plattformen wir uns bedenkenlos bewegen können und welche Sicherheitsregeln wir online befolgen sollten? Von den meisten dieser Sorgen können Sie sich mit dem SENSE Sicherheitsrouter von F-Secure verabschieden. Der SENSE schützt Sie und Ihre Geräte und bietet gleichzeitig schnelles Internet. Wir verlosen ein TOTAL-Sicherheitspaket!

Frisch aus der Verpackung fällt der SENSE zunächst mit seinem schicken Design auf. Waren Router bislang vornehmlich unansehnliche schwarze Mahnmale auf Schränken und Regalen, überzeugt der SENSE mit nordisch-klarem, minimalistischem Design. Der weiße Router mit Uhranzeige würde sich auch jenseits seiner Funktionen als Einrichtungsgegenstand gut machen. Doch hinter der schönen Fassade sind diverse Fähigkeiten versteckt, die Ihr Smart Home zu einem sicheren Ort machen.

(Bild: F-Secure)

Premiumsicherheit

Der SENSE sichert Ihr Zuhause am besten als Teil des sogenannten TOTAL-Pakets für Premiumsicherheit im Internet. Das bedeutet, dass Sie mit ihm nicht nur online sicher surfen, einkaufen oder kommunizieren können, sondern auch gleich noch ein VPN (Virtual Private Network) und einen Passwort-Manager für all Ihre Geräte erhalten. Ob Sie Spiel-Konsolen, Fernseher, vernetzte Haushaltsgeräte oder Lautsprecher in Ihrem Netzwerk verbunden haben, der F-Secure Router schützt Ihre Internetaktivitäten, blockiert schädliche Websites und andere Bedrohungen und Ihre smarten Geräte vor Cyberangriffen. Gleichzeitig surfen Sie mit ihm in schneller Geschwindigkeit, was mindestens ebenso wichtig ist.

(Bild: F-Secure)

Rundum-Service

Auch wenn man beim Kauf oftmals nicht daran denkt: Das lästige an Routern können Themen wie Einrichtung und Updates sein. Eigentlich will man nur, dass der Router schnell eingebunden ist, funktioniert und auf Dauer keine Zicken macht. Bei dem SENSE ist all dies gegeben. Die Einrichtung erfolgt spielend einfach über eine komplementäre App, die den Anwender schrittweise durch den Einrichtungsprozess leitet. Auch die Überwachung Ihres Heimnetzwerks erfolgt über die sehr aufgeräumte Anwendung.

Für Updates müssen Sie gar nichts unternehmen, diese übernimmt der F-Secure Router ganz von allein. Gibt es aktuelle Bedrohungen oder neue Schutzmechanismen, wird der SENSE damit versorgt, ohne dass Sie es überhaupt merken. Ebenfalls automatisch und im Hintergrund läuft beim SENSE die Geräteerkennung ab. Jedes Smart-Home-Gerät erfordert unterschiedliche Schutzmechanismen, der F-Secure Router erkennt diese und passt die entsprechenden Vorkehrungen im System entsprechend an.

(Bild: F-Secure)

Das Komplett-Paket gratis

Das erwähnte TOTAL-Paket erhalten Sie auf der F-Secure Website ab 179,99 Euro. Enthalten sind darin der SENSE-Router sowie ein Jahresabo für Premiumsicherheit: 12 Monate Lizenzzeitraum und drei geschützte Geräte. Dieses Abonnement kostet für sich genommen 79,99 Euro, kann aber erweitert werden. 24 Monate Laufzeit kosten 119,99 Euro, die Geräteanzahl kann auf bis zu 25 erhöht werden. Der Router ohne Abonnement ist für 99,99 Euro zu haben. Einzelheiten erfahren Sie auf der F-Secure-Website.

Wir verlosen ein TOTAL-Paket inklusive Router und 12 Monate Abo-Laufzeit für drei Geräte! Alles, was Sie tun müssen, ist eine E-Mail an gewinnspiel@maclife.dezu schicken mit dem Kennwort SENSE in der Betreffzeile. Einsendeschluss ist Montag, der 10.12.2018, 12 Uhr mittags. Viel Glück!

