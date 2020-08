Dritte öffentliche Beta von watchOS 7 ist da

Apple hat die dritte Testversion von watchOS 7 für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm freigegeben. Bis vor Kurzem wurden die Betas von watchOS nur für registrierte Entwickler veröffentlicht, doch nun gibt es die Vorabversion von watchOS 7 für alle interessierten Anwendern. Allerdings müsst ihr euch mit euerer Uhr bei Apple registrieren, sonst kommt ihr an die Beta nicht heran.

Mit watchOS 7 kommt zwar eine neue Hauptversion auf den Markt, deren finale Version vermutlich im Herbst 2020 erscheint, doch die Neuerungen sind eher bescheiden.

Neue Zifferblätter

Wie immer gibt es neue Zifferblätter für die Smartwatch, wie es bisher bei jedem Betriebssystem-Update der Fall war. Die Zifferblatt-Konfigurationen auf deiner Uhr kannst damit anderen Nutzern teilen.

Händewaschen gegen COVID-19

Die Apple Watch 5 erkennt, wenn du dir die Hände wäschst und startet einen 20-sekündigen Countdown, damit der Waschvorgang so lange dauert wie es Hygieniker empfehlen. Klar kann man auch zweimal Happy-Birthday singen, aber der Timer ist ein nettes Gimmick. Die Uhr erkennt außerdem, wenn du nach Hause kommst und du dir die Hände nicht wäscht. Dann gibt es eine Ermahnung.

Workout-App mit neuer Sportart

Die Trainings in die Workout-App werden mit watchOS 7 aufgebohrt. Erstmals kann die Uhr auch Tanzbewegungen erkennen und sogar unterscheiden, ob du zusätzlich deine Arme benutzt.

Für die Schlafüberwachung ist gesorgt

Apple hat nun endlich eine Schlaftrecker-App in watchOS integriert. Bisher war das nur mit Drittanbieter-Apps möglich.. Die neue Anwendung schickt dich sanft in den Schlaf und schaltet deine Smartwatch sowie dein iPhone in den „Nicht stören“-Modus, damit du deine nächtliche Ruhe genießen kannst. Dieses Verhalten lässt sich natürlich auch reaktiveren.

Um dich auf das Einschlafen vorzubereiten, wird das Display erst einmal abgedunkelt bevor es ausgeht. In der Nacht wird dann anhand deiner Atmung sowie Mikrobewegungen deine Schlafqualität überwacht. Die Uhr muss dazu natürlich getragen werden. Und keine Sorge, wenn der Akku eine Stunde vor dem Schlafengehen zu schwach ist, um die Nacht zu überstehen, gibt es eine Lade-Erinnerung. Die Schlaf-Daten werden in die Health-App übertragen, damit du deinen Schlaf im Blick hast.

Um Nutzern beim Wachwerden zu helfen, bietet die Apple Watch einen stillen haptischen Alarm oder sanfte Töne, während der Wecker-Bildschirm den aktuellen Ladestatus anzeigt.

So nimmst du am Betaprogramm für watchOS 7 teil

Zunächst musst du dich auf Apples offizieller Beta-Website mit der Uhr registrieren. Klicke dazu auf „Registrieren“ und melde dich dann mit deiner Apple-ID sowie deinem Passwort an. Anschließend bestätigst du noch eben die Teilnahmebedingungen. Wähle nun das gewünschte Betriebssystem aus und folge den jeweiligen Anweisungen.

Kompatibel sind Apple-Watch-Modelle ab der Apple Watch Series 3. Das Aufspielen der Beta lässt sich nicht rückgängig machen. Wenn etwas nicht funktioniert, kannst du also nicht zurück zu watchOS 6.

Falls du die Beta schon hast, ist dir noch etwas aufgefallen, was erwähnt werden sollte?