watchOS 6.1.1, macOS Catalina 10.15.2 und tvOS 13.3 sind da

Fangen wir mit Catalina an. Apple schreibt in seinen Veröffentlichungsnotizen, dass das Layout für Apple News+ und die Aktien-App verbessert wurde. Zudem sollen Fehler in der Music-App behoben worden sein und ein iPhone zur Fernsteuerung der Musik- und TV-Anwendungen genutzt werden kann. Außerdem gibt es Fehlerbehebungen bei Fotos und und der Mail-App.

Zudem soll die Zuverlässigkeit der Synchronisation von Büchern und Hörbüchern mit iPads oder iPhones verbessert worden sein.

macOS 10.15.2-Update Das macOS Catalina 10.15.2-Update verbessert die Stabilität, Zuverlässigkeit und Leistung deines Mac. Es wird allen Benutzern empfohlen. Dieses Update enthält folgende Fehlerbehebungen und Verbesserungen: App „Musik“ Die Spaltendarstellung der Übersicht zur Verwaltung der Musikmediathek ist wieder verfügbar

Löst ein Problem, das verhindern kann, dass Albumcover angezeigt werden

Behebt ein Problem, das die Einstellungen des Musik-Equalizers während der Wiedergabe zurücksetzen kann iTunes Remote Fügt Unterstützung für das Fernbedienen der Apps „Musik“ und „TV“ auf dem Mac per iPhone oder iPad hinzu App „Fotos“ Löst ein Problem, bei dem einige .AVI- und .MP4-Dateien als nicht unterstützt erscheinen

Behebt ein Problem, bei dem neu erstellte Ordner nicht in der Darstellung „Alben“ angezeigt werden

Korrigiert ein Problem, bei dem manuell sortierte Bilder eines Albums möglicherweise in falscher Reihenfolge gedruckt oder exportiert werden

Behebt ein Problem, bei dem das Werkzeug zum Zoomen und Zuschneiden nicht in der Druckvorschau funktioniert Mail Korrigiert ein Problem, bei dem anstatt der Einstellungen von Mail ein leeres Fenster angezeigt wird

Löst ein Problem, bei dem Widerrufen beim Empfangen gelöschter E-Mails nicht verwendet werden kann Sonstiges Verbessert die Zuverlässigkeit beim Synchronisieren von Büchern und Hörbüchern auf deinem iPad oder iPhone mit dem Finder

Behebt ein Problem, bei dem Erinnerungen möglicherweise in der intelligenten Liste „Heute“ der App „Erinnerungen“ in falscher Reihenfolge sind

Löst ein Problem, bei dem die Eingabe in der App „Notizen“ möglicherweise nur verlangsamt funktioniert Ausführliche Informationen zum Inhalt dieses Updates findest du unter: https://support.apple.com/kb/HT210642 Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten dieses Updates findest du unter: https://support.apple.com/kb/HT201222

In watchOS 6.1.1 gibt es nur Fehlerbehebungen. Es handelt sich um das dritte Update des Betriebssystems watchOS 6. Apple stellt leider keine Versionshinweise zur Verfügung.

Bei tvOS 13.3 handelt es sich um das zweite große Update für das Apple TV, seitdem tvOS 13 erschienen ist. Nutzer können damit sehen, was in den Serienfolgen, die sie schon teilweise gesehen haben, als nächstes veröffentlicht wurde. Dies muss in den Einstellungen festgelegt werden.

Die Updates können allesamt aus den Einstellungen der Geräte heraus herunter geladen werden. Das gilt allerdings nicht für watchOS. Hier muss noch das iPhone genutzt werden, um das Update erst herunterzuladen und dan auf der Apple Watch zu installieren. In dieser Zeit muss die Uhr mindestens 50 Prozent Ladestand aufweisen und auf der Ladestation sitzen - und in der Nöhe des gekoppelten iPhones bleiben, bis das Update eingespielt ist.



