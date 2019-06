Wie die Website AppleInsider herausgefunden hat, lädt Apple aktuell ausgewählte Nutzer des AppleSeed-Programms ein. Dabei handelt es sich um eine spezielle Version des öffentlich Betatest-Programms, an dem allerdings nur auf Einladung teilgenommen werden kann. Dies grenzt den Teilnehmerkreis natürlich ein und hier sortiert Apple nochmals aus, um einigen wenigen Nutzern die Möglichkeit zu geben, um watchOS 6 vorab zu testen. Apple schreibt hierzu an die Ausgewählten:

We are extending you an exclusive invitation to join the AppleSeed Program and to take part in shaping watchOS 6. As a participant, you'll get to test-drive pre-release software and provide your feedback.

Our program also includes a community discussion board, questionnaires, and a Feedback Assistant application that lets you report any quality and usability issues you find, directly to Apple. Help us improve the quality of our next release and join today.