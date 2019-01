13.01.2019 - 19:40 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: OnLeaks & Digit.in)

Vermutlich wird Apple drei Kameras im nächsten iPhone einbauen. Was lässt sich damit eigentlich anfangen? Ein Blick auf die Smartphones von Samsung und Huawei zeigt, dass die fotografischen Möglichkeiten deutlich verbessert werden können.

Apple soll gerüchteweise mindestens ein neues iPhone-Modell mit einer Dreifach-Objektiv-Kombination planen. Zu den Vorteilen einer dritten Kamera wäre zunächst einmal ein weiterer Zoombereich. Aber auch bei schlechten Lichtverhältnissen sollen hochwertigere Fotos möglich sein. Der Grund ist, dass drei Kameras mehr Licht- und Farbdaten sammeln können.

Außerdem lässt sich mit drei Kameras mehr bei Augmented Reality machen. So ließe sich der Raum genauer erfassen als mit zwei Kameras. So ließen sich vermutlich auch hochwertige stereoskopische Aufnahmen machen und per Triangulationsverfahren könnte noch der Abstand zwischen dem iPhone und dem Objekt berechnet werden. Das könnte auch die Grundlage für die geplante AR-Brille von Apple bilden.

Ein größerer Zoombereich und eine höhere Fotoauflösung könnten weitere Vorteile von drei Kameras sein. Wie das geht, zeigt beispielsweise das Huawei P20 Pro, das Maclife.de vorliegt. Hier gibt es eine Kamera mit 40 Megapixeln, eine Monochromkamera mit 20 Megapixeln und eine 8-Megapixel-Fotofunktion mit dreifach-optischem Zoom. Die Monochromkamera wird nicht etwa für Schwarzweiß-Fotos sondern für bessere Fotos bei schlechtem Licht genutzt. Das würde auch dem iPhone-XS-Nachfolger gut zu Gesicht stehen, denn gegenüber Huawei ist unserer Meinung nach Apple in Hinsicht auf die Bildqualität deutlich zurückgefallen.

Und wie sehen unsere Leser das? Braucht das iPhone eine bessere Bildqualität und sollte es drei Objektive bekommen? Reicht die bisherige Bildqualität aus? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.

