09.11.2018 - 13:24 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sowohl Apples Kartendienst als auch Google Maps fehlt es für viele Nutzer an mehreren nützlichen Funktionen: Der Blitzerwarnung sowie Unfallmeldungen. Die App WAZE kann dies und ist seit wenigen Wochen sogar für CarPlay verfügbar. Viele Nutzer wissen jedoch nicht, dass WAZE eigentlich schon lange zu Google gehört. Wie es nun scheint, könnte es die Navigations-App bald nicht geben. Google testet nämlich die beiden Schlüsselfunktion in Google Maps.

Egal, ob es sich um Apple, Google oder andere Unternehmen handelt – das Vorgehen nach Übernahmen erfolgt oftmals gleich. Die Unternehmen bestehen noch kurze Zeit weiter und die Technologien werden langsam in Produkte des Mutterkonzerns übernommen, bevor dann Niederlassungen geschlossen oder Apps entfernt werden. Apple hat diese Vorgehensweise beispielsweise erst kürzlich mit Workflow gezeigt, welches erst noch unterstützt wurde und nun in Siri Kurzbefehle aufgegangen ist.

Das Ende von WAZE?

Google ist hier nicht anders. Vor fünf Jahren übernahm das Unternehmen die Entwickler hinter der Navigations-App WAZE. Neben einer soliden Routenführung zeichnet sich die App durch praktische „kleine“ Funktionen aus, die den meisten anderen Apps wie Google Maps oder Apple Karten noch fehlen. Die App zeigt sowohl Blitzer als auch Unfall-Meldungen an, die von der Community eingetragen wurden.

Wie nun bekannt wurde (via iPhone-Ticker), testet Google aktuell beide Funktionen auch in Google Maps und könnte damit das Ende von WAZE einläuten, wenn diese erfolgreich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die neuen Feature nur für einige wenige Nutzer verfügbar. Wann und ob der Radarwarner tatsächlich in Googles Karten-App integriert wird, bleibt abzuwarten. Schon in der Vergangenheit probierte das Unternehmen verschiedene Funktionen aus, die bisher nicht veröffentlicht wurden.

