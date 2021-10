Wann kann ich macOS Monterey auf meinen Mac laden?

Im Juni stellte Apple im Rahmen der WWDC 2021 die neuen Betriebssysteme für iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod und den Mac vor. Während nahezu alle andere Updates schon bereitstehen, lässt man sich beim Mac wieder länger Zeit.

Wann lässt sich macOS Monterey herunterladen?

Im Laufe der Jahre veröffentlichte Apple zahlreiche Updates für die verschiedenen Geräte, sodass sich anhand der Vergangenheit gut ableiten lässt, wann Apple typischerweise ein neues Betriebssystem für die Öffentlichkeit freigibt. Oft sind es die kalifornischen Morgenstunden, da Apple so den Tag nutzen und gegebenenfalls reagieren kann, wenn ein Problem auftritt. Zuletzt gab Apple die großen Updates gegen 10 Uhr PST frei. Dies entspricht 19 Uhr unserer Zeit (MESZ). In anderen Zeitzonen kann dies sogar erst bedeuten, dass macOS Monterey erst am 26. Oktober bereitsteht. Etwa zeitgleich dürfte heute auch iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 sowie tvOS 15.1 erscheinen. Wir haben daher einen umfassenden Überblick für dich:

Honolulu, USA — 7 Uhr HST

Anchorage, USA — 9 Uhr AKDT

Cupertino, USA — 10 Uhr PST

Denver, USA — 11 Uhr MST

Dallas, USA — 12 Uhr CST

New York, USA — 13 Uhr. EST

Halifax, Kanada — 14 Uhr AST

Rio de Janeiro, Brasilien — 14 Uhr BRT

London, England — 18 Uhr GMT

Berlin, Deutschland — 19 Uhr MESZ

Cape Town, Südafrika — 19 Uhr SAST

Moskau, Russland — 20 Uhr MSK

Helsinki, Finnland — 20 Uhr EET

Dubai, VAE — 21 Uhr GST

Delhi, Indien — 22:30 Uhr IST

Jakarta, Indonesien — 0 Uhr (21.9) WIT

Shanghai, China — 1 Uhr (21.9) CST

Singapore — 1 Uhr (21.9) SGT

Perth, Australien — 1 Uhr (21.9) WAST

Hong Kong — 1 Uhr (21.9) HKT

Seoul, Südkorea — 2 Uhr (21.9) KST

Tokyo, Japan — 2 Uhr (21.9) JST

Adelaide, Australien — 2:30 Uhr (21.9) ACST

Sydney, Australien — 3 Uhr (21.9) AEST

Auckland, Neuseeland — 5 Uhr (21.9) NZST

Für folgende Macs steht macOS Monterey ab heute bereit:

MacBook (Anfang 2016 oder neuer)

(Anfang 2016 oder neuer) MacBook Air (Anfang 2015 oder neuer)

(Anfang 2015 oder neuer) MacBook Pro (Anfang 2015 oder neuer)

(Anfang 2015 oder neuer) iMac (Ende 2015 oder neuer)

(Ende 2015 oder neuer) iMac Pro

Mac mini (Ende 2014 oder neuer)

(Ende 2014 oder neuer) Mac Pro (Ende 2013 oder neuer)

Wirst du das neue Update für den Mac sofort installieren oder wartest du noch etwas ab? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

