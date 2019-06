18.06.2019 - 22:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Kunden der DKB (Deutsche Kreditbank) erfreuen sich schon seit langem über eine kostenlose Bargeldversorgung über ihre Kreditkarte an Automaten weltwelt, doch nun ist noch ein Bonsupunkt dazu gekommen: DKB unterstützt ab sofort Apple Pay.

Für viele Nutzer völlig überraschend hat die DKB ihre Unterstützung für Apple Pay über Facebook mitgeteilt. Kunden der Bank können ab sofort ihre Visa-Kreditkarte in Apple Pay integrieren und mit Apples Bezahlsystem über die Apple Watch, das iPhone und den Safari-Webbrowser unter macOS bezahlen.

Der Kunde muss dazu in der DKB-Banking-App auf die Funktion Card Control gehen und den Punkt Apple Pay > Karte hinzufügen auswählen. Sollte der Anwender mehrere Kreditkarten nutzen, kann er die Karte auswählen, die zu Apple Pay hinzugefügt werden soll.

Zur Bestätigung muss dann eine TAN eingegeben werden, damit die Karte endgültig bei Apple Pay hinterlegt wird. Der Nutzer wird dann zur Wallet App, wo er die Nutzungsbedingungen für Apple Pay von Apple bestätigen muss. Danach ist die Hinterlegung der Karte nach Angaben der DKB abgeschlossen. Mit Apple Pay lässt sich entgegen landläufiger Meinung und auch der Anleitung der DKB auch an vielen Kreditkartenterminals zahlen, wo das Apple Pay Symbol zählt. Lediglich das Funk-Symbol, das wie ein WLAN-Logo aussieht, muss vorhanden sein.

Bei modernen iPhones muss der Nutzer die Seitentaste des iPhone zweimal betätigen, um Apple Pay aufzurufen und authentifiziert sich per Face ID. Bei anderen iPhones geht das mit der Touch ID. Bei Apple Watch muss zweimal die Seitentaste gedrückt und die Smartwatch dann an das Lesegerät gehalten werden. Der größte Vorteil von Apple Pay ist sicherlich die extrem schnelle Abwicklung der Transaktion so dass es auch möglich ist, beispielsweise an Automaten so schnell zu zahlen wie mit Münzen. Im Ausland braucht es keine Währungswechsel oder gar Kleingeld.

