Windows 10 auf dem iPhone, so geht’s!

Hochachtung vor diesem Trick, der in den Augen vieler Apple-Fans sicher unnütz erscheint -– denn wer will schon Windows nutzen? Das Projekt stammt von dem Hacking Jules Team und es läuft - und das ist besonders erstaunlich - auf einem iPhone X mit dem ganz normalen iOS 13.4. Es waren weder Jailbreak noch abenteuerliche Hacks nötig, um Microsofts Betriebssystem auf das Apple Smartphone zu bringen. Man braucht lediglich ein iOS-Entwickler-Account, um Apps per Sideload auf dem iPhone zu installieren.

Hacking Jules verwendet für die Windows-Installation die über GitHub verfügbare UTM-App, welche auf der Virtualisierungssoftware QEMU aufsetzt. Ein ähnliches Projekt hatte das Hacking Jules Team vor einiger Zeit bereits mit einem iPad realisiert und gezeigt, wie man auf dem Apple-Tablet Windows über eine VM nutzt. In dem neuen Video wird nun gezeigt, wie die UTM-App einfach per Klick startet und Windows 10 in Version 1607 hochfährt:

Windows 10 auf dem iPhone: So funktioniert es

iOS-Geräte unterstützen keine Hardware-Virtualisierung, daher musste eine eigene Lösung her. Die wurde mit QEMU und einem SPICE-Client, der für Apples Grafiktechnologie Metal geschrieben wurde, realisiert. Die Technik dahinter ist komplex, viel wichtiger ist aber das Ergebnis. Die UTM-App kann eine Vollversion von Windows 10 aus einem regulären Betriebssystem-Image von Microsoft ausführen.

Die UTM-App kommt per Sideload auf das iPhone und dann beginnt ein wenig Arbeit, um den Installationsprozess durchzuführen. Die Installation verschlingt einiges an Zeit, doch nach rund zwei Stunden ließ sich Windows 10 booten. Aktuell funktioniert der Trick mit der Virtualisierung noch ohne Jailbreak. Es ist aber gut möglich, dass Apple die Ausführung über Änderungen in der API in iOS in Zukunft behindern wird.

