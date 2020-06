Verrückte Anschuldigungen gegen Apple: Kläger will Apples ganzes Geld

So richtig klar ist der kuriose Fall aus den USA derzeit nicht (via AppleInsider). Fest steht aber, dass ein Mann in Missouri eine Klage eingereicht hat, nach dem er 2018 bei Apple sein iPhone 7 reparieren ließ. Zunächst sollen die Mitarbeiter im Store sein Telefon einbehalten haben und ihm ein anderes Gerät herausgegeben haben, beschuldigt der Mann den Konzern. Auf seinem iPhone sollen neue „Sonderfunktionen“ installiert worden sein, die Apple schließlich bei der Entwicklung von iOS 12 nutzte.

Daher verklagt er jetzt den Konzern auf eine Trillion Dollar (also eine Billion Dollar nach dem bei uns üblichen Zählsystem) - für das einbehaltene iPhone - sowie eine weitere Trillion Dollar für iOS 12. Das war aber nicht nicht alles. Der Kläger führt zudem noch einen Schaden an seiner geistigen Gesundheit auf, die unbezahlbar („Priceless“) wären. Insgesamt würde er sich mit der Zahlung von zwei Trillionen Dollar zufriedengeben.

Es ist nicht ganz klar, ob er tatsächlich glaubt, dass das Unternehmen Funktionen für iOS von ihm gestohlen hat, oder ob das nur eine merkwürdige Masche ist. Denn im vergangenen Jahr versuchte der Kläger es dabei schon einmal, doch die Klage wurde als unbegründet abgewiesen. Damals behaupte er allerdings, er sei im Besitz der wichtigsten Patente für "iOS 12.0.1 und später" und "iOS 13 und später“ und forderte entsprechende Wiedergutmachung von Apple und die Auszahlung der Gewinne. Seine Geschichte klang da aber noch anders.

Apple soll zahlen, und zwar kräftig

Der Schadensersatz sei nun gerechtfertigt, da er nach der ganzen Sache mit seinem iPhone gedemütigt und so krank wurde, das Krankenhausaufenthalte und diverse Reisen notwendig wurden. Man habe ihn wegen der Geschichte bereits als verrückt betitelt und schon allein dafür erwartet er jetzt eine finanzielle Entschädigung. Auch eine „Mietgebühr“ für das einbehaltene iPhone 7 berechnet der Kläger.

Produkthinweis Produkthinweis magnetische kabelclips, gosento Magneet houtmateriaal, Bureau kabelhouder kabelmanagement voor laadkabel, Netsnoer, USB-kabel, Audio kabel EINWEG 12,95 €