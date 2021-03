Bereits hundert Folgen gibt es von Schleifenquadrat. Mit der bisher genutzten Telegram-Gruppe hatten wir einen nützlichen, aber stark beschränkten Kommunikationskanal zu unseren Hörerinnen und Hörern. Deswegen wollen wir - quasi als Jubiläumsgeschenk an uns und dich - diesen Kanal erweitern! Und mit Discord haben wir eine Plattform gefunden, die uns das liefert, was wir uns wünschen.

Wir haben einen Server für uns und dich eingerichtet, in dem wir auf verschiedenen Textkanälen über alle Themen rund um Apple sprechen können. Da sich so die Themen automatisch ordnen, verliert niemand mehr den Überblick. Inklusive sind auch News-Kanäle die dich über alle neuen Veröffentlichungen von Schleifenquadrat und auf Mac Life auf dem Laufenden halten.

Eine weitere Besonderheit: Discord bietet Sprachkanäle an, in denen du auch per Voice-Chat mit uns und anderen Hörerin...