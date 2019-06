04.06.2019 - 13:02 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Ultimate Ears Wonderboom 2 kann jetzt Stereo, wenn man zwei mit einer Klangquelle verbindet (Bild: Logitech)

Wonderboom 2 Lautsprecher von Ultimate Ears (Bild: Logitech) 1 /2

Als portablen Lautsprecher bringt Ultimate Ears jetzt einen neuen Wonderboom-Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt. Der Ultimate Ears Wonderboom 2 kommt in fünf Farbfamilien sowie mit Verbesserungen beim Klang und optimierten Eigenschaften in den Bereichen Akkulaufzeit und im Kontakt mit dem nassen Element für den Einsatz im Freien.

Die etwa Faust-großen mobilen Bluetooth-Lautsprecher Ultimate Ears Wonderboom 2 präsentieren sich mit einem auffälligem zweifarbigen Stoffmantel in fünf Farbrichtungen und mit einigen technischen Verbesserungen in den Bereichen Klang, Features und Vielseitigkeit. Ultimate Ears – ein Tochterunternehmen von Logitech – möchte mit einem kräftigeren 360-Grad-Sound und einer Extraportion Bass überzeugen. Im Vergleich zu seinem Vorgänger liefert die Wonderboom 2 durch die niedrigere Grenzfrequenz noch mehr Bass, punktet mit 30 Prozent mehr Akkulaufzeit und ist dank der neuen IP67-Zertfizierung wasser- und staubdicht.

Eine neue Funktion namens Outdoor-Boost wurde speziell für den Einsatz im Freien entwickelt. Über einen Knopf auf der Unterseite aktiviert der Wonderboom 2 ein integriertes und voreingestelltes Equalizer-Klangprofil für lauteren und detaillierteren Klang. Umgebungsgeräusche sollen somit übertönt werden. Die verbesserte Akkulaufzeit beträgt jetzt laut Herstellerangaben bis zu 13 Stunden. Die Lautsprecher besitzen die IP67-Zertifizierung, sprich: Auch die Wonderboom-2-Lautsprecher schwimmen an der Wasseroberfläche.

Ein überarbeitetes Bedienelement auf der Oberseite erlaubt die unkomplizierte Wiedergabesteuerung direkt am Gerät (Play/Pause, Titelsprung). Als neue Funktion kommt das sogenannte Double-Up-Feature hinzu, bei dem zwei Wonderboom-2-Lautsprecher zu einem echten, kabellosen Stereo-Paar gekoppelt werden.

Die Lautsprecher hüllen sich in ein zweifarbiges Gewebe, das perfekt zum aktuellen sportlichen Modetrend im Athleisure-Stil passt. Zum Marktstart in dieser Woche (5.6.) werden die folgenden vier Farben erhältlich sein: Deep Space Black (Schwarz), Crushed Ice (Grau), Radical Red (Rot), Bermuda Blue (Blau). Die fünfte Farbe Just Peach (Pink) wird voraussichtlich ab Ende Juli verfügbar. Ein Wonderboom-2-Speaker kostet laut Hersteller Ultimate Ears genau 99,99 Euro.

