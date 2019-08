Arlo Pro Überwachungskamera kann jetzt auch HomeKit (Bild: Arlo)

Überwachungskameras Arlo Pro und Pro 2 mit HomeKit-Support. Wenn Sie Besitzer einer Arlo Pro oder Pro 2 Überwachungskamera sind, dann erhalten Sie ab sofort ein Firmware-Update. Sie können die Geräte dann auch in der Home-App ansprechen oder mit anderer Software verwenden, die die HomeKit-Schnittstelle sinnvoll nutzt.

Anfang Januar stellte Arlo im Rahmen der CES in Las Vegas seinen Nutzern ein HomeKit-Update für die Überwachungskameras Arlo Pro und Arlo Pro 2 in Aussicht. Das sollte allerdings bereits im ersten Quartal des Jahres an die Nutzer ausgeliefert werden.

Neue Firmware für Arlo Pro (2)

Was aber lange währt, wird jetzt endlich gut. Denn mit dem heutigen Tage liefert der Hersteller die neue Firmware an die Kunden aus. Wenn Sie es kaum erwarten können, öffnen Sie die App und schauen nach dem Firmware-Update.

Konkret gibt es die neue Firmware für die Basis-Station der Kamera und nicht die Kameras selbst. Je nachdem, welches Modell Sie haben (VMB4000 oder VMB4500) erhalten Sie Zugriff auf Version 1.13.0.2_2776 oder Version 1.13.0.2_2777.

Kameras per HomeKit hinzufügen

Sobald die neue Firmware eingespielt ist, können Sie die Kameras über die Home-App zu Ihrem Zuhause hinzufügen.

Stand jetzt gibt es auch noch kein Update für die Basisstation VMB5000, die zum Betrieb der Arlo Ultra 4K Kameras genutzt wird. Nutzer dieser Kameras müssen sich noch etwas gedulden, sollen aber auch HomeKit-Support erhalten.

Apple erweitert HomeKit mit iOS 13

Vielleicht haben Sie im Juni die Worldwide Developers Conference verfolgt. Dort kündigte Apple für iOS 13 auch Neuigkeitenin Bezug auf HomeKit an. Vor allem Überwachungskameras profitieren dadurch, dass Apple das Live-Video und die Backups verschlüsselt über die eigene iCloud leiten will und nicht mehr über die Server der Kameraanbieter. Der Anbieter nennt das Feature HomeKit Secure Video. Es setzt allerdings voraus, dass Sie ein kostenpflichtiges Paket an Cloudspeicher gebucht haben.

Produkthinweis Arlo Pro 2 Smart Home Zusatz-Security-Überwachungskamera (Funktioniert mit Alexa, 130 Grad Blickwinkel, kabellos, WLAN, Indoor/Outdoor, Nachtsicht, wetterfest, 2-Wege Audio) weiß, VMC4030P Preis: 198,99 €

Anzeige