Blaupunkt bringt WLAN-Lampe mit Überwachungskamera

Blaupunkts WLAN Lampcam HOS-X20 ist ein Überwachungssystem, das viele Funktionen in einem Gehäuse vereint. Das System ist für die Haustür, den Garten, die Garage oder das Ferienhaus gedacht und sieht aus wie eine Außenlampe.

Diese Lampe sorgt für das Licht für die eingebaute Kamera mit Full-HD-Live-Streaming und Aufzeichnungsfunktion. Wer will, kann die Videoaufnahmen optional auch lokal auf einer SD-Karte im Überwachungsgerät speichern. Die Aufnahmen werden über den integrierten Bewegungssensor mit einer Reichweite von 5 Metern automatisch ausgelöst. Gleichsam sorgt auch eine Infrarot-Nachtsicht mit einem Radius von 8 Metern für detailgetreue Videos mit Ton bei ausgeschaltetem Licht.

Gleichzeitig kann das Überwachungssystem den Vorfall per Push-Nachricht an das Smartphone senden. Dazu kommt eine Sirene. Darüber hinaus ermöglichen Mikrofon und Lautsprecher eine 2-Wege-Kommunikation über die iOS- und Android-App. So kann der Wohnungs- oder Hausbesitzer mit Personen kommunizieren, die vor der Tür stehen - auch aus der Entfernung über sein Smartphone.

Speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert, beleuchtet die nach dem Industriestandort IP55 zertifizierte HOS-X20 den Eingangsbereich mit einer dimmbaren 950 Lumen starken LED.

Mit wenigen Klicks in der App lässt sich der Beleuchtungsmodus individuell einstellen. So erhellt die Blaupunkt Lampcam auf Wunsch nach einer Bewegungserkennung des PIR-Sensors eine Minute lang den Eingangsbereich oder nach manuell vorgegebenem Zeitplan.

Die in einem Alugehäuse untergebrachte Lampe misst 180,7 x 63,8 mm und wird über das normale Stromnetz versorgt und wird über das hauseigene WLAN via sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ohne Cloud-Anbindung angebunden. Die Lampcam HOS-X20 kostet rund 230 Euro- Im Lieferumfang sind, neben der smarten Überwachungskamera mit integrierter LED-Leuchte, Schrauben und Dübel sowie eine Montageschablone enthalten.



Produkthinweis Produkthinweis Blaupunkt Lampcam Hos-X20 - Full-HD Videoüberwachung und dimmbare warmweiße LED-Außenleuchte (950 Lumen) mit Bewegungssensor - Hören und Sprechen via Gratis App, Push-Nachrichten, Schutzklasse IP55 179,99€

Mehr zu diesen Themen: