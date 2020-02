Überraschung: Star Wars „The Mandalorian“-Auftakt läuft am 22. März im Free-TV

Auf den „Marvel Day“ und den „Disney Day“ folgt jetzt ein Sonntag ganz im Zeichen von Star Wars: „Die Macht ist mit uns“ erklärt ProSieben und gibt bekannt, dass sich der Sender mit Walt Disney über die Free-TV-Premiere der neuen Star Wars-Serie „The Mandalorian“ geeinigt hat. Auch der Kinofilm „Star Wars: Die letzten Jedi“ wird in Erstausstrahlung bei ProSieben zu sehen sein.

Beide Premieren laufen am Sonntag, den 22. März.

Bereits um 17:50 Uhr startet ProSieben dabei mit „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“, um sich schon mal aufzuwärmen. In diesem Teil wird erzählt, wie Kopfgeldjäger wie der Mandalorianer ihrem Geschäft nachgehen. Im Anschluss an den Kinofilm läuft dann ab 20:15 Uhr zur Primetime der erste Teil der neuen Disney+ Originals-Serie „The Mandalorian“. Die Space-Western-Serie von Autor und Produzent Jon Favreau hat schon viele Fans gewonnen – und das nicht nur für den kultigen Charakter des Baby Yoda. Die Serie läuft in anderen Ländern bereits seit November, die zweite Staffel ist schon in Vorbereitung.

Im Anschluss folgt dann noch die Free-TV-Premiere von „Star Wars: Die letzten Jedi“ um 20:50 Uhr.

„ProSieben ist unsere langjähriger und bewährter Partner von Star Wars im deutschen Free-TV und wir freuen uns sehr, dass diese exklusive Premiere des Disney+ Originals „The Mandalorian“ zwei Tage vor dem offiziellen Start auch dort zu sehen ist,” so Disney-Manager Roger Crotti.

Der offizielle Deutschlandstart von Disney+ ist für den 24. März vorgesehen. Wer schon jetzt ein Jahresabo bucht, kann sich neuen Streamingdienst zum Sonderpreis für 59,99 statt 69,99 Euro bekommen. Das Angebot gilt noch bis zum 23. März 2020.



