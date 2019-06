25.06.2019 - 17:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



TwelveSouth setzte es sich zur ursprünglichen Aufgabe, dass man jeden Monat ein cooles Accessoire für Apple-Nutzer entwickelt. In diesem Monat stellte man eine Weiterentwicklung des HiRise-Docks für das iPhone vor. Anders als der Vorgänger kann das Smartphone drahtlos geladen werden und besitzt dabei den TwelveSouth-typischen Charme mit dem gewissen Extra. Es lässt sich nämlich auch auf Reisen verwenden.

Im Laufe der letzten anderthalb Jahre seit der Veröffentlichung des iPhone X ist ein wahrer Boom für drahtlose Ladegeräte zu beobachten. Fast alle Hersteller setzten dabei auf den Qi-Standard. Jedoch steht bei der Auswahl vor der Entscheidung, ob man lieber eine Ladematte oder einen vertikalen Stand haben möchte. Mit dem frisch veröffentlichten HiRise Wireless von TwelveSouth ist die Entscheidung ganz einfach: beides.

Der vertikale Standfuß verfügt nämlich an der Rückseite über ein Ladepad. Dieses lässt sich mit einem Handgriff entfernen, sodass die Ladematte auch ohne den restlichen Fuß genutzt werden kann und macht das Ladegerät damit auch reisetauglich. Mit einer maximalen Ladeleistung von 10 Watt unterstützt HiRise Wireless lassen sich aktuelle iPhone-Modelle mit maximaler Geschwindigkeit laden.

Modernes Design im Apple-Look

Beim Design macht TwelveSouth ebenfalls keinerlei Abstriche und setzt auf einen minimalistischen Look. Die Basis sowie die Rückseite passen sich dem Apple-Design an und kommen in Chrome-Optik daher. Damit die Geräte allerdings nicht vom Standfuß rutschen, ist die Oberseite mit sanften Leder abgedeckt.

Anders als bei anderen Herstellern wird beim HiRise Wireless bereits USB-C als Anschluss verwendet. Ein USB-C-auf-USB-A-Kabel wird zudem in der Verpackung beiliegen. Unklar ist hingegen, wann das Ladegerät auch in Deutschland veröffentlicht wird. Aktuell kann es in den USA für rund 80 US-Dollar bestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website.

