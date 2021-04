tvOS 14.5 mit Farbkalibrierung für Deinen Fernseher erscheinen

Das neue Apple TV 4K aber auch die älteren Modelle erhalten mit tvOS 14.5 ein Beteiebssystemupdate. Damit kann das Bild des Fernseher mithilfe eines aktuellen iPhone optimiert werden, in das Smartphone an den Bildschirm gehalten wird, nachdem die Farbmessung im Betriebssystem eingeschaltet wurde. Dabei wird die Set-Top-Box so justiert, dass auf deinem TV nach dem Kalibrierungsprozess die Farben so wiedergegeben werden, wie sich das der Regisseur gedacht hat.

Für die Kalibrierung wird ein iPhone mit Face ID benötigt.

Und so geht es:

Das iPhone muss in der Nähe des Apple TV entsperrt und in tvOS in die Einstellungen Video und Audio ausgewählt werden. Dort erscheint die Funktion Farbbalance. Die Nutzer:innen müssen nun das iPhone in der Markierung auf dem Fernseher halten. Übrigens: Mit Dolby Vision kann die Funktion nicht umgehen, diese Bildfunktion muss im TV ausgeschaltet werden. Warum das so ist? Dolby Vision verwendet schon eine Farbprofilierung.

In tvOS 14.5, das drei Monate nach der Veröffentlichung von tvOS 14.4 erscheint, gibt es aber noch ein weitere Neuerung: Das Update fügt Unterstützung für die neuesten PlayStation 5 DualSense- und Xbox Series X-Controller hinzu. Damit könnt ihr also in Zukunft auch Spiele aus dem App Store und Apple Arcade spielen.

Darüber hinaus wurde eine Bildrate von 29,97Hz und 59,94Hz eingeführt und eine Schreibfunktion, mit der Siri anstelle eines Sprachkommandos genutzt werden kann. Zudem wurde die Podcast-App erneuert.

tvOS 14.5 kann über die Einstellungen auf das Apple TV gespielt werden.

