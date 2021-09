Today at Apple: Sessions vor Ort starten auch in deutschen Apple Stores wieder

Die ersten Termine sind wieder verfügbar

Nun startet Apple wieder mit „Today at Apple“. Nachdem vor ein paar Tagen schon die ersten Termine in den USA angeboten worden, geht es jetzt wieder in Europa los. Das Angebot ist jedoch etwas mehr eingeschränkt, als du das vielleicht von früher kennst. Je nach Apple Store-Größe sind nur bestimmte Personenzahlen zugelassen. Zudem musst du für deinen Besuch vor Ort die in deinem Bundesland geltenden Regelungen einhalten.

Als Ersatz für die Präsenzveranstaltungen in den Stores weltweit hatte Apple „Today at Apple“-Sitzungen für YouTube produziert und veröffentlicht. Dort findest du tolle Tipps die von Fotografie über Zeichnen bis hin zu Kunst reichen. Apple-Kund:innen in Europa können sich jetzt wieder über die Website anmelden, um an den „Today at Apple“-Sitzungen teilzunehmen.

Wir haben bei der ersten Durchsicht der Sessions noch viele freie Termine gefunden, unter anderem in Düsseldorf, Hannover, Oberhausen, Köln oder Augsburg.

Aktuelle „Today at Apple“-Sessions sind zum Beispiel:

Foto Lab: Ausdrucksstarke Porträts

Foto Skills: iPhone Fotografie

Skills: Mac kennenlernen

Skills: Apple Watch kennenlernen

Skills: iPhone kennenlernen

Coding Skills: Swift Playgrounds kennenlernen

Video Lab für Kinder: Filmtrailer drehen

Musik Skills: GarageBand kennenlernen

Die persönlichen „Today at Apple“-Sitzungen starten jetzt auch wieder in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, der Türkei und Belgien.

