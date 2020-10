Abonnenten von Apple TV+ bekommen drei Gratismonate

Offenbar fürchtet Apple, dass jetzt bald viele Abonnenten von Apple TV+ wieder abspringen: Anders lässt sich nicht erklären, dass es nun eine Verlängerung der kostenlosen Probeabonnements bis Februar 2021 geben wird, wie 9to5Mac berichtet.

Der Testzeitraum verlängert die einjährigen kostenlosen Testzeiträume für Personen, die ab September 2019 ein Apple-Geräte gekauft hatten und sich damit für ein einjähriges kostenfreies Abo qualifizierten. Am 1. November 2019 startete Apple TV+ dann - und damit auch der Abozeitraum.

Nun will Apple das Abo für die Kundschaft, die sich am 1. November 2019 angemeldet hat, bis zum 1. Februar 2021 verlängern. Wer beispielsweise erst am 15. November 2019 dazu kam, wird bis zum 15. Februar 2021 kostenlos gucken können. Darüber hinaus sollen Nutzer, die für einen Jahresplan oder einen Monatsabo bezahlt haben, Gutschriften erhalten. Pech haben diejenigen, die sich nach dem 31. Januar 2019 angemeldet haben. Hier gibt es keine kostenfreie Verlängerung.

Wie gefällt dir Apple TV+?

Bist du Apple TV+ Abonnent? Wie findest du das bisherige Angebot? Wir sind nach einem Jahr etwas desillusioniert über die Qualität und die Themenauswahl, die sich bis auf wenige Ausnahmen nicht mit unseren Erwartungen deckt.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone XR (64GB) - Schwarz 619,90 €