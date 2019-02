26.02.2019 - 22:40 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Mate X (Bild: Huawei)

In einem Interview mit dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg sagte Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, dass er es bedenklich findet, dass Apple den klappbaren Displays von Samsung und Huawei nichts entgegenzusetzen hat. Er ist besorgt, dass das iPhone ins Hintertreffen geraten könnte.

Steve Wozniak wurde gefragt, was Apple als nächstes tun muss, da das Unternehmen offenbar hinter Samsung und Huawei ist, was klappbare Smartphones angeht. Samsungs Galaxy Fold soll rund 2.000 US-Dollar kosten und wird im April 2019 verkauft. Sein 4,6-Zoll-Bildschirm auf der Außenseite des Geräts und einen 7,3-Zoll-Bildschirm, der sich auf der Innenseite entfaltet, sind eine Neuheit, genau wie die insgesamt sechs Kameras.

Kurz nach Samsungs Ankündigung enthüllte Huawei seinen eigenes faltbares Mate X. Bemerkenswert ist, dass es schlanker ist als der Galaxy Fold und mit einem noch höheren Preis von 2.600 US-Dollar aufwartet. Es ist mit einem 8 Zoll großem Display auf der Außenseite ausgerüstet, dass insgesamt noch größer ist als das Display des Galaxy Fold. Der Mate X ist im ausgefalteten 5,4 mm dünn und 11 mm dick im gefalteten Zustand.

Wozniak bemerkte in dem Interview, dass Apple in mehreren Bereichen führend war, was Smartphones betrifft, einschließlich Touch ID, Face ID und mobile Zahlungen mit Apple Pay. Er bemerkte jedoch, dass Samsung und Huawei mit faltbaren Smartphones die Schnauze vorn haben.#

Er betonte jedoch, dass "Apple immer wieder Überraschungen gut ist„ und dass "sie immer im Hintergrund an Sachen arbeiten".

Wie seht ihr das? Hat Apple wirklich einen Fehler gemacht und kein faltbares Smartphone entwickelt oder ist das ein Modetrend, dem das Unternehmen nicht hinterherjagen muss? Schreibt eure Meinung in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels. Wir sind sehr gespannt.

