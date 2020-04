Steve Jobs Witwe großzügig: Millionen-Spende als Hilfe für die Schwächsten in der Coronakrise

Steve Jobs Witwe hat innerhalb weniger Tage schon mehr als 6000 Unterstützer zusammen getrommelt. Mit dem Projekt America's Food Fund wird in der Coronakrise hilfsbedürftigen Familien unter die Arme gegriffen. Zu den Initiatoren gehören neben Laurene Powell Jobs der Schauspieler Leonardo DiCaprio, die Ford Foundation und Apple mit einem Unternehmens-Fond. Das berichtet der Nachrichtensender ABC News.

Mit dem gesammelten Geld wollen die Helfer nun unter anderem die für viele Kinder durch die Schließung der Schulen weggefallenen Schulmahlzeiten ersetzen. Zudem versucht man schnellstmöglich eine Armenspeisung für Ältere und Obdachlose einzurichten, um die staatlichen Einrichtungen in ihrer Arbeit zu unterstützen. In den USA hat die Corona-Pandemie zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt.

Laut dem Projekt America's Food Fund wussten in den USA schon vor der Pandemie mehr als 37 Millionen Menschen täglich nicht, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen sollen. Nun steigt die Zahl weiter, Tag für Tag. Man wird gemeinsam mit den beiden schon lange aktiven Gruppen World Central Kitchen und Feeding America nun weitere Essensausgaben starten und vorhandene Küchen erweitern.

Großspende auch vom Amazon-Chef

Amazon-Chef Jeff Bezos hat sich bereit erklärt, das Projekt ebenfalls mit weiteren 100 Millionen US-Dollar zu unterstützen. Oprah Winfrey steuert ebenfalls einen Millionenbetrag bei.

Mithelfen kann man selbst auch. America's Food Fund hat eine Kampagnen-Seite bei Go Fund Me eingerichtet und mittlerweile dort schon über 13 Millionen US-Dollar eingesammelt.Auch in Deutschland kann gespendet werden, etwa an den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuz.

Produkthinweis Produkthinweis Elektronische Panda-Sparbüchse für Kinder und Erwachsene - Sparbüchse mit Pandas Pfote für Münzen - Lustiges Sparschwein für Kleingeld - Kleine elektrische Sparkasse - Sparbüchse - Panda Sparbüchse 13,98 €

Mehr zu diesen Themen: