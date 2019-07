07.07.2019 - 18:52 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Was macht man, wenn man viel zu viel Geld hat? Richtig, es für gute Zwecke einsetzen. Das machen zum Beispiel Bill und Melinda Gates und auch Steve Jobs Witwe Laurene Powell Jobs hat nun - zusammen mit Leonardo DiCaprio - eine Umweltschutzorganisation gegründet, die sich zum Ziel genommen hat, die Artenvielfalt der Erde zu erhalten.

Mit der Earth Alliance haben Leonardo DiCaprio und Laurence Powell Jobs, die Ehefrau des verstorbenen Steve Jobs eine Umweltschutzorganisation gegründet. Die Earth Alliance will die Biodiversität erhalten und den Klimawandel bekämpfen.

DiCaprio hatte Laurene Powell Jobs überzeugt, mit ihm die Organisation zu gründen. Auch der Milliardär Brian Sheth ist mit an Bord. Sheth ist Mitbegründer und Präsident von Vista Equity Partners, einem Private Equity Fonds mit Sitz in Austin, Texas.

Stiftungspartner von Earth Alliance ist DiCaprios Stiftung LDF sowie das Investmentunternehmen Emerson Collective von Jobs und die Global Wildlife Conservation.

Gegenüber der Website Apple Insider sagte Jobs: „Alles, was wir wissen und lieben, ist durch die Klimakrise bedroht, und jeder von uns muss sich und den anderen fragen, was wir noch tun können, um den Planeten zu schützen, den wir teilen.“

Jobs hatte sich schon zuvor für unterschiedliche Organisationen eingesetzt und fördert die Weiterbildung von Minderheiten in den USA. 2002 gründete die Emerson Collective und hatte 2017 eine Mehrheit am liberalen Magazin The Atlantic erworben. Jobs verügt über ein Vermögen von rund 19,5 Milliarden US-Dollar. Sie ist damit in der sogenannten Forbes-Liste als eine der reichsten Frauen der Welt gelistet. Sie belegt Platz 45 auf der Liste der reichsten Menschen des Planeten.

