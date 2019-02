24.02.2019 - 22:16 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Matthew Yohe, CC BY-SA 3.0)

Der ehemalige Apple-Chef und -Mitbegründer Steve Jobs wurde am 24. Februar 1955 geboren, und wenn er noch am Leben wäre, würde er heute seinen 64. Geburtstag feiern.

Jobs gründete nicht nur 1976 zusammen mit Steve Wozniak Apple und leitete die Entwicklung einiger der ersten Rechner, sondern rettete Apple auch aus höchster Not.

In den 2000-2010er Jahren war Jobs dafür verantwortlich, Apple nicht nur zu retten, sondern es dann zu einem der größten Unternehmen der Welt auszubauen. Die Einführung des iPod im Jahr 2001 und des iPhone im Jahr 2007 waren Produkte, die ganze Branchen schufen oder veränderten. Von ihnen wurden Hunderte von Millionen Einheiten verkauft.

Es sei „herrlich befreiend“ gewesen mit Jobs zu arbeiten, sagte Tim Cook einmal in einem Interview. Man konnte mit ihm Ideen diskutieren ohne viele Umschweife. Wenn er diese auch nur ansatzweise mochte, erklärt Cook im Interview, dann hörte er einfach zu und sagte später nur „OK“. Dann konnte man als Tim Cook an die Arbeit gehen und das Projekt in der Realität umsetzen.

Steve Jobs Steve Jobs verstarb am 5. Oktober 2011 im Alter von 56 Jahren. In den Jahren vor seinem Tod hatte er mit Komplikationen im Zusammenhang mit seinem Bauchspeicheldrüsenkrebs zu kämpfen.

Heute wäre Steve Jobs 64 Jahre alt geworden. Wäre Apple heute eine andere Firma, wenn er noch leben würde? Da sind wir uns ziemlich sicherKönnt ihr euch ausmalen, was Apple heute anders machen würde, wenn Steve Jobs noch leben würde? Schreibt eure Gedanken in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels. Wir sind sehr daran interessiert.

