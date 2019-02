28.02.2019 - 13:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



28.02.2019 - 13:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch wenn die Apple-Gründer Steve Wozniak und Steve Jobs ihren ersten gemeinsamen Auftrag bei Spielehersteller Atari hatte und gemeinsam den Klassiker Breakout entwickelten, war der Mac nie wirklich eine Spielmaschine, sondern eher ein Kreativwerkzeug. Vereinzelt portierten Spieleentwickler verschiedene beliebte Spiele, aber den großen Durchbruch hatte der Mac in diesem Bereich nie, obwohl Apple stets auf leistungsstarke Komponenten achtet.

Tausende Spiele für iOS wurden auf einem Mac entwickelt, aber dennoch gibt es nur wenige wirklich gute Titel für Apples Computer. Durch SteamOS und seine Linux-Basis ändert sich dies langsam, aber dennoch verzichten die meisten großen Hersteller noch immer auf Umsetzungen für den Mac. Stattdessen werden immer mehr Titel auch für iPhone oder iPad entwickelt. Allerdings lässt Apple seit einiger Zeit auch den Einsatz von VR-Headsets am Mac zu und zeigt damit, dass die Hardware sehr wohl in der Lage ist, grafisch aufwendige Titel darzustellen. Auch die Unterstützung von eGPUs kräftigt dies. Natürlich sind beide Neuerungen in erster Linie für Kreative gedacht, aber auch Spieler dürfen sich dadurch auf einige Titel freuen.

Wenn wir die Möglichkeit hätten, würden wir viel mehr Spiele auf den Mac bringen und uns gleichermaßen auch eine Crossplattform-Unterstützung wünschen, sodass PC-Gamer oder gar Konsoleros gegen Mac-Spieler antreten können. Doch welche Spiele sollten unbedingt für den Mac umgesetzt werden. Wir haben uns einige Gedanken dazu gemacht und eine Liste zusammengestellt.

Unsere Vorschläge sind natürlich nicht komplett und spiegeln nur einen kleinen Tiel wieder. Welche Titel haben wir vergessen? Wünschen Sie sich ein bestimmtes Spiel für den Mac oder nutzen Sie statt einem Mac doch lieber eine klassische Konsole? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.

Anzeige