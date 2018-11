Wo speichere ich was wie? Wie werde ich das Gespeicherte nutzen? Wie viel Platz werde ich brauchen und wie mobil muss die richtige Lösung sein? Der an sich einfache Vorgang der Datensicherung kann heutzutage ganz schön knifflig sein. Besser also, Sie kennen die Möglichkeiten und Alternativen. Und so wenig glamourös eine Festplatte zum Fest auch erscheint, so dankbar wird der (modern arbeitende) Empfänger für sie sein. Wir haben ein paar Empfehlungen für Sie.