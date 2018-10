Snapchat-Linsen jetzt auch am Mac (Bild: CC0)

Snapchat für den Mac: Offizielle App bringt Lenses auf den Desktop. Sie wollten gerne immer schon die coolen Snapchat-Linsen am Mac verwenden? Das können Sie ab sofort. Denn der Hersteller veröffentlicht mit Snap Camera eine passende App für macOS und Windows. Das ermöglicht übrigens auch für die Videotelefonie und das Livestreaming neue Möglichkeiten.

Vielleicht gehören Sie schon zu den Snapchat-Nutzern? Eine Funktion, die User auch für die App begeistert, sind die vielen Linsen-Effekte. Sie können über Snapchat Videos und Fotos anfertigen, mit dutzenden Masken, die sie sich über das Gesicht stülpen können. In der Regel kommen, fast wöchentlich, immer wieder neue „offizielle“ hinzu. Doch darüber hinaus ermöglichte Snapchat zuletzt auch den Nutzern, eigene Filter/Masken anzufertigen, die wiederum die gesamte Community nutzen kann.

Snapchat-Linsen in FaceTime, Skype oder beim Livestreaming verwenden

Nun können Sie ab sofort mit Hilfe der neuen Snap Camera Ihr Gesicht, das Sie per Webcam aufzeichnen, mit den Snapchat-Linsen verfremden.

Das klappt auch in FaceTime, Skype oder bei diversen Livestreaming-Apps. In deren Einstellungen können Sie nämlich als Quelle des Kamerasignals einfach die „Snap Camera“ auswählen. Für Nutzer, die Livestreaming von Spielen anbieten, gibt es auch viele spezielle Snapchat-Linsen, die Figuren aus diversen Spielen repräsentieren.

Snap Camera für macOS und Windows herunterladen

Seit kurzem bietet der Anbieter dann also nun die App Snap Camera an. Sie können Sie in einer Version für macOS 10.11 oder neuer und für Windows 10 (64 bit) herunterladen.

Snap Camera jetzt für macOS und Windows herunterladen.

Sie laden darüber für macOS ein Installationsarchiv (PKG) herunter. Mit einem Doppelklick beginnt die Installation, bei der Sie auch aufgefordert werden, Ihr Passwort anzugeben.

Als Systemanforderungen empfiehlt Snapchat einen Intel Core i3 mit 2,5 GHz Taktfrequenz oder einen AMD Phenom II mit 2,6 GHz. Außerdem sollten Ihr System über 4 GB RAM verfügen und wahlweise eine Grafikkarte des Typs Intel HD Graphics 4000, Nvidia GeForce 710, AMD Radeon HD 6450 oder besser besitzen. Als Bildschirmauflösung wird 1280 x 768 oder höher vorausgesetzt.

Anzeige