Smarthome-Standard „Matter“ wird auf 2022 verschoben

Der gemeinsame Smart-Home-Standard Matter von Samsung, Amazon, Google und der Zigbee Alliance wird sich verzögern. Statt noch 2021 wird er wohl erst 2022 verabschiedet. Die ersten Geräte sollten noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, doch ohne Standard wird das wohl nichts werden.

Apple unterstützt Matter angeblich schon in iOS 15, doch das nutzt nun auch nichts. Der Chef der Connectivity Standards Alliance (CSA), Tobin Richardson, teilte mit, dass es zu einer Verzögerung kommen werde. Der Grund: Es wollen noch viel mehr Unternehmen beitreten und außerdem habe das Wiederaufflammen der Pandemie zu Verzögerungen bei den Abstimmungen geführt.

Entscheidend ist das Software Development Kit und das Zertifizierungsprogramm, damit auch wirklich die Entwickler ihre Geräte auf den neuen Standard abstimmen und testen können. Das Zertifizierungsprogramm dient eher der Vermarktung, denn nur Geräte, die das Matter-Logo tragen, sollen auch in den Handel kommen und damit beworben werden, dass sie interoperabel sind.

Die Verschiebung der Standard-Verabschiedung bedeutet leider, dass die ersten Geräte in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinen werden, so das Blog Stacey on IoT._

Was haltet ihr von der Initiative der Hersteller, einen einheitlichen Smarthome-Standard zu gründen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Philips AC2889/10 Luftreiniger 2000 series (Raumgröße bis zu 79 qm, App Steuerung, Luftqualitätsanzeige), 1 Stück 266,88 €