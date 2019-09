Sign in with Apple (Bild: Apple)

„Sign in with Apple“ ohne Datenschutzsorgen? „Single-Sign-On“ (SSO) ist praktisch und deshalb auch fast in jedem Onlinedienst, der einen Login ermöglicht, verfügbar: Man kann sich mit seinem Facebook- oder Twitter-Konto anmelden und muss sich nicht um noch ein paar Credentials kümmern.

Wie viele Services der großen Plattformen wie etwa Google, Facebook oder auch Twitter kommt SSO nicht ohne Preisschild: Das Geschäftsmodell, das den Plattformen der Branchenriesen zu Grunde liegt, besteht darin, möglichst viel Wissen über die Kunden zu aggregieren, um Produkte für zahlende Dritte herzustellen.

Jeder muss selbst entscheiden, für wie problematisch er dies in Hinblick auf seine Persönlichkeitsrechte und seine Privatsphäre ansieht. Von vornherein „verboten“ ist dieses Geschäftsmodell auch nach der DSGVO jedenfalls nicht. Vorausgesetzt, es herrscht dabei genügend Transparenz und die Sicherheit der erfassten Daten ist hinreichend gewährleistet.

Nicht erst seit Senior Vice President für Software Engineering Craig Federighi während der Keynote zur WWDC 2019 betonte, dass man bei Apple daran glaube, dass Privatsphäre ein Menschenrecht sei, ist das klar, dass Apple einen anderen Weg als Google & Co. geht. So ist es nur folgerichtig, dass Apple eigener SSO-Dienst der Datenschutz groß schreibt.

SSO ohne Datensammlung

Interessant daran ist vor allem der im Vergleich zu den SSO-Diensten der Social Networks fundamental andere Ansatz in Bezug auf die Nutzung von Daten „hinter den Kulissen“: Apple verspricht, über „Sign in with Apple“ keine Daten zu verarbeiten, die Tracking ermöglichen oder zur Profilbildung genutzt werden könnten.

Im Gegenteil: Teil des Konzepts sind zufällig generierte Wegwerf-E-Mail-Adressen für jede App, für die der SSO-Dienst genutzt wird. So soll es auch Dritten erschwert werden, Daten aus verschiedenen Diensten zusammenzuführen.

Das ist in der Tat das Gegenteil von dem, was Google und Facebook tun, wenn es auch Entwickler von Apps auf manche Daten von Benutzern zugreifen lässt. Die Datenschutzgrundsätze „Privacy by Default“ und „Privacy by Design“ scheint Apple also im Blick zu haben und ernst zu nehmen.

Einführung mit der Brechstange

Allerdings ist die Geschichte an diesem Punkt noch nicht zu Ende, denn natürlich ist Apple daran gelegen, möglichst viele App-Entwickler dazu zu bewegen, „Sign in with Apple“ auch zu nutzen. Dafür soll der Dienst ab Herbst zur Pflicht für sämtliche Apps werden, die bereits einen andern SSO-Service anbieten, wie etwa denjenigen von Google. Es wird wohl auch genaue Vorgaben dazu geben, wie prominent der Apple-SSO neben anderen Diensten zu platzieren ist, bis hin zur Größe der Buttons. Apple macht sich hier also die (Markt-)Macht seines Betriebssystems und vor allem die Kontrolle des eigenen App Store zu Nutze, was Kritik insbesondere von App-Entwicklern auf den Plan ruft und unter wettbewerbs- und kartellrechtlichen Gesichtspunkten für hochgezogene Augenbrauen sorgt, bekanntermaßen nicht zum ersten Mal.

Auch erscheint eine Konzentration von Login-Daten bei einem Tech-Anbieter nicht von vornherein als vorzugswürdig, nur weil dieser Anbieter einen Apfel im Logo trägt. Denn auch dieser Konzern ist vor allem seinen Aktionären verpflichtet. Und niemand kann garantieren, dass das Versprechen, die mit „Sign in with Apple“ verfügbaren Nutzungsdaten nicht zu erheben, auch dann noch gilt, wenn die Zeiten für Apple rauer und die Notwendigkeiten größer werden, andere Umsatzquellen zu erschließen.

Auch wenn der Dienst also ohne Zweifel aus Datenschutzsicht derzeit besser aussieht als vergleichbare Lösungen: Er wird Probleme wie Netzwerkeffekte und Monopolisierungstendenzen, die eine weitgehend unregulierte Plattformökonomie mit sich bringt, sicher nicht lösen.

Zur Person Stephan Dirks ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in der Kanzlei Dirks mit Sitz in Hamburg und Kiel. Daneben vertritt er Mandanten in den Bereichen des Markenrecht, Datenschutzrecht, Wettbewerbsrecht und den angrenzenden Rechtsgebieten. In diesen Bereichen ist er auch als Autor und Dozent für Zeitungen und Zeitschriften tätig.

