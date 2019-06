13.06.2019 - 17:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In den letzten Jahren hat Apple immer wieder mit spontanen Veröffentlichungen neuer Produkte gesorgt. In diesem Jahr wurden auf diese Weise bereits neue iMacs, die AirPods (2. Gen.), iPad Air (3. Gen.), iPad mini (5. Gen.), iPod touch (7. Gen.) sowie neue MacBook Pros veröffentlicht. Allerdings kündigten sich viele der Produkte schon im Vorfeld durch Eintragungen in der eurasischen Datenbank für elektronische Geräte an.

Die Registrierung neuer Geräte in dieser Datenbank ist gesetzlich vorgeschrieben, um die Produkte in Russland sowie weiteren Gebieten veröffentlichen zu dürfen. Daher traten bereits viele Apple-Produkte noch vor ihrer offiziellen Ankündigung auf den Plan. Oftmals handelt es sich aber nur um Modellnummern sowie eine sehr grobe Beschreibung des Geräts sowie der Software. Im aktuellsten Fall sind sieben neue Modelle mit den Nummern A2141, A2147, A2158, A2159, A2179, A2182 und A2251 in der Datenbank aufgetaucht. Der beschreibende Text weist dabei auf neue „Portable Personal Computers“ hin, womit natürlich neue MacBook-Modelle gemeint sind.

(Bild: Screenshot)

Diese Modelle könnten ein Upgrade erhalten

Das 12-Zoll-MacBook hat dabei neue Hardware am nötigsten. Zuletzt erhielt das kleine Retina-MacBook im Juni 2017 ein Upgrade. Seither war es ruhig um das Gerät, wobei jedoch besonders die FaceTime-Kamera sowie der Prozessor von neuer Hardware profitieren könnten.

Daneben könnte auch schon ein verbessertes MacBook Air auf dem Weg sein. Dieses wurde zwar erst Ende Oktober 2018 aktualisiert, aber ein verkürzter Upgrade-Zyklus ist dennoch möglich. Bereits 2010 und 2011 lagen zwischen zwei Modellen ein knappes halbes Jahr. Zudem bedeutet die Eintragung in der Datenbank aber auch nicht, dass die Geräte bereits in den nächsten Wochen erscheinen werden, sodass auch eine Veröffentlichung im August oder September möglich ist.

Als drittes Gerät könnte Sie aber auch ein neues MacBook Pro erwarten. Gerüchten zufolge arbeitet Apple seit einiger Zeit an einem neuen High-End-Modell mit 16-Zoll-Display, das ein völlig neues Design aufweisen soll. Allerdings ist hier unklar, ob Apple das Gerät nicht auch erst auf dem September-Event vorstellen wird.

