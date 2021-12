Shopping-Tipps der Profis: kompakte Systemkameras und Profi-Gimbal

Weihnachten 2021: falkemedia Tech-Guide

OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III und M.Zuiko ED 12‑40mm F2.8 PRO

Die E-M1 Mark III hat alles, was du für atemberaubende Fotos und Videos aus der Hand benötigst: ein kompaktes, leichtes Design und eine Fülle professioneller Funktionen. Durch ihren 2fach-Crop-Sensor ist sie bestens geeignet für die Natur- und Wildlife-Fotografie, ein Sternenhimmelautofokus lässt die Herzen von Nacht- und Astrofotograf*innen höher schlagen, und das witterungsbeständige Gehäuse erlaubt Landschaftsfotografie bei jedem Wetter.

121-Autofokusfelder vom Typ Kreuzsensor und ein fortschrittlicher Gesichts- sowie Augenerkennungs-Autofokus sorgen für eine kompromisslose Schärfeleistung. Für klare, scharfe Videoaufnahmen kombiniert Olympus eine 5-Achsen-Bildstabilisation (Sensor Shift) mit einer elektronischen Stabilisation.

OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III (Body)

Die E-M5 Mark III ist eine der leichtesten und kompaktesten Kameras ihrer Klasse, was dir maximale Bewegungsfreiheit garantiert. Dabei vereint sie alles, was du brauchst, um deine Leidenschaft für die Fotografie oder Videografie voll auszuleben.

Trotz ihrer geringen Größe bietet die E-M5 Mark III dir ein leistungsstarkes System mit fortschrittlichen Technologien und Aufnahmefunktionen: vom 20-MP-Live-Mos-Sensor, über einen erstklassigen Bildstabilisator und 121 Kreuzsensor-Autofokuspunkte bis hin zum witterungsbeständigen Gehäuse.

OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV (Body)

Klein in der Größe, aber groß in der Leistung – die leichte und kompakte Olympus E-M10 Mark IV geht überall mithin: ob zur spontanen Städtereise, zum Nachmittag im Freien oder zum Abend in der Stadt. So kannst du jeden Augenblick in vollen Zügen genießen und anschließend als qualitativ hochwertige Schnappschüsse mit deiner Welt teilen.

Dank des einwandfreien Zusammenspiels des 20MP-Live-MOS-Sensors und des Prozessors, der 5-Achsen-Bildstabilisierung und der Olympus M. Zuiko-Objektive kannst du auch bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Nacht auf die E-M10 Mark IV zählen.

OLYMPUS PEN E-P7 (Body)

Die PEN E‑P7 macht ihrem Erbe alle Ehre und besticht durch innovative Technologien, die bisher in Kameras der PEN-Serie nicht verfügbar waren. Dabei ist sie so klein und leicht, dass sie dich überall hin begleiten kann. Die in zwei Farbvarianten erhältliche, kompakte CSC zeichnet sich ganz im Stile der echten PEN-Klassiker durch ihre eleganten Linien und kompakte Form aus.

Durch Umlegen des vorderen Farb-/Monochromprofilschalters wechselst du im Handumdrehen in den Schwarzweiß-Modus. Willst du tiefer eintauchen, findest du weitere inspirierende Kreativfunktionen, darunter Film Presets und Art Filter.

ZHIYUN Crane M3-Gimbal

Zhiyun, der weltweit führende Hersteller von Gimbals für Kameras und Smartphones, hat mit dem CRANE M3 das neueste Modell der renommierten CRANE-Serie vorgestellt. Der neue, weiße Profi-Gimbal im Miniformat mit drei Achsen, Hot-Swapping-Funktion, integriertem 800-Lumen-Aufhelllicht und Mikrofon ist mit Smartphones, Action-Kameras und Kameras bis hin zu spiegellosen Vollformatmodellen kompatibel.

Im Combo-Paket (489,99 Euro) ist neben einem Stativ in der Plus-Ausführung auch eine Telefonhalterung und der TransMount EasyGo-Rucksack enthalten. Für 699,99 Euro erhält man im Pro-Paket zusätzlich ein Richtrohrmikrofon und die TransMount-Erweiterungsplatte.

