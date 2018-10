29.10.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Andreas Donath)

Apple lässt die Apple Watch beim Auftragsfertiger Quanta in China zusammenbauen. Dabei kamen angeblich illegalerweise Praktikanten zum Einsatz, die noch Schüler sind. Apple will die Vorwürfe klären.

Bei einem Apple-Auftragsfertiger in China sollen illegal Schüler als Praktikanten in der Produktion eingesetzt worden sein. Bei Quanta sollen die Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren nach einem Bericht der Arbeitsrechtsorganisation Sacom (Students and Scholars Against Corporate Misbehavior) (PDF) in der Produktion schuften.

Sacom hat berichtet, dass 28 Schüler Interviewt wurden, die das gleiche ausgesagt haben: Sie wollten eigentlich ein Praktikum machen, stattdessen wurden sie wie Arbeiter eingesetzt, die bei der Herstellung der Apple Watch helfen mussten. Dabei wurden sie nicht nur in Nachtschichten eingeteilt sondern mussten auch Überstunden ableisten. So etwas ist nicht nur in Deutschland sondern auch in China illegal. Die Schüler sollen den Hinweis erhalten haben, dass das Werkpraktikum absolviert werden müssen, um einen Abschluss zu erhalten.

Gegenüber dem US-Fernsehsender CNN betonte Apple, dass man die Vorwürfe untersuchen werde. Es soll hierbei keinerlei Toleranz geben, teilte das Unternehmen mit.

In der Vergangenheit gab es ähnliche Vorwürfe gegen Apple: Bei der Produktion des iPhone X bei Foxconn sollen ebenfalls Schülerpraktikanten eingesetzt worden sein. Sie haben teilweise 11 Stunden ab Tag arbeiten müssen. Apple musste damals zugeben, dass es entsprechende Fälle bei seinem Auftragsfertiger wirklich gab. Die Schüler hätten dort freiwillig gearbeitet und hätten Geld erhalten, entschuldigte sich Apple damals.

