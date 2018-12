05.12.2018 - 11:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



05.12.2018 - 11:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit iOS 11 machte Apple im vergangenen Jahr vieles anders und bot vor allem am iPad zahlreiche Verbesserungen, um das Multitasking zu erweitern. Auch wenn viele Nutzer schnell auf das neue Betriebssystem wechselten, lag die Adaptionsrate im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit bei knapp 60 Prozent. 2018 brachte dann iOS 12 und Apple versprach mehr Leistung und bessere Optimierung besonders für alte Geräte.

In verschiedenen Abständen veröffentlicht Apple mehrfach im Jahr Statistiken für Entwickler. Eine dieser Grafiken beinhaltet die Adaptionsrate der Betriebssystem, damit die Entwickler ein grobes Verständnis dafür erhalten, wie viele Nutzer neue und alte Software verwenden. Auf der Supportseite gab es nun ein erneutes Update. Daraus geht hervor, dass iOS 12 von rund 10 Prozent mehr Nutzer verwendet wird als noch Ende Oktober. Damals war das neueste Betriebssystem bereits auf etwa 60 Prozent aller aktiven Geräte installiert. Mittlerweile hat sich die Zahl auf 70 Prozent erhöht.

iOS 12 zieht mehr Nutzer an als iOS 11

Im vergangenen Jahr zeigten sich die Nutzer – trotz der vielen Neuerungen – nicht ganz so updatefreudig wie bei iOS 12. Zur selben Zeit im Vorjahr installierten nur etwa 59 Prozent der Nutzer das neueste Betriebssystem auf Ihren iOS-Geräten. Der Zuwachs lässt sich womöglich auf den Umstand zurückführen, dass Apple in iOS 12 viele Fehler behob und gleichzeitig stark an der Performance arbeitete. Gerade Nutzer älterer Gerät profitieren von der optimierten Software. Dies wurde auch in mehreren Tests bestätigt.

Aktuell verwenden noch 21 Prozent alle Nutzer mit aktiven Geräten iOS 11, während sogar noch 9 Prozent auf eine ältere Softwareversion vertrauen. Dies liegt jedoch weniger daran, dass die Nutzer nicht aktualisieren möchten, sondern am Alter der Geräte. Laut Apple kann das aktuelle Betriebssystem erst auf Geräten, die ab 2012 erschienen, installiert werden.

